Laura Escanes reivindica parlar català amb la filla a Madrid “i arreu”

Laura Escanes ha compartit la segona entrega del seu pòdcast en solitari, un espai en el que se sincera sobre la nova etapa que viu des que se separés de Risto Mejide. Aquesta setmana, ha centrat el capítol en la maternitat i ha mostrat la seva cara més humana. En primer lloc, ha volgut dedicar unes paraules molt maques a la seva filla Roma: “No hi ha dia en què no em facis somriure. Només amb el fet de pensar que ets a la meva vida, ja ho aconsegueixes. Vas arribar a la nostra vida per fer-la millor, no ho dubtis mai”.

“Escoltaràs moltes coses sobre el papa i la mama, masses. Cada vegada que tinc l’oportunitat de dir-te o escriure’t, no m’ho penso. No sé si per fer callar la gent, per convèncer-me o per convèncer-te a tu malgrat tot el que puguin dir o creure. Confio en tu perquè ets valenta, capaç, sensible i forta. Que ningú no et faci dubtar de la teva força. T’estimo fins a la lluna“, prossegueix en una carta a la nena que ha emocionat els seguidors.

Laura Escanes i la filla, en un viatge a Disneyland París | Instagram

Laura Escanes ha reconegut que la filla els ha sortit observadora i amb “molt de caràcter“, el que no la sorprèn tenint en compte que tots dos pares són igual. Una nena que tindria rabioles com tots els altres: “Això és el que més m’ha costat de gestionar… Però, finalment, m’he adonat que el que he de fer és aturar-me, respirar i pensar que és una nena que està aprenent a gestionar les seves emocions”.

Laura Escanes parla en català a la filla i celebren el Tió

La influencer continua vivint a Madrid des de la ruptura. Ara al gener té previst traslladar-se a la nova casa que s’està arreglant, un projecte amb el que està molt il·lusionada. Abans, però, arribarà el Nadal. Estan lluny de la seva Barcelona natal, però no vol que això impedeixi que la petita Roma celebri les tradicions típiques com el Tió de Nadal. És per això que fa uns dies va preguntar a través del seu Instagram si algú coneixia algun establiment a Madrid on pogués comprar-ne un. Finalment, l’ha trobat i així ho ha demostrat en una foto molt tendra: “Nova incorporació a la família”.

Laura Escanes ensenya la filla a fer el Tió | Instagram

En el pòdcast d’aquesta setmana, Laura Escanes també ha parlat del català. Ella parla en aquest idioma a Roma des que va néixer, el que no ha canviat malgrat viure a Madrid. El que no li és fàcil, però, és haver de suportar les mirades de desaprovació de la resta de pares de l’escola quan la senten dirigir-se a la filla en aquest idioma: “M’és igual si visc a Madrid, a Nova York o on sigui. Sempre he dit que parlaré català a la meva filla i així ho faré, com si m’he de traslladar 50.000 vegades. Hi ha vegades, però, que em sento una mica malament a la porta de l’escola quan parlo en català amb ella perquè penso que totes les altres famílies potser creuen que els estic criticant o alguna cosa, per la qual cosa a vegades canvio d’idioma“.