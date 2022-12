Laura Escanes i el nòvio no s’amaguen: vídeo de la retrobada a l’aeroport

Laura Escanes i Álvaro de Luna no volen continuar amagant que són parella, per la qual cosa han optat per deixar-se gravar en una retrobada molt romàntica. El cantant tornava d’una gira per Sud-amèrica i la influencer ha volgut anar a recollir-lo a l’aeroport de Madrid, el que ha permès que les càmeres d’ABC els hagin captat en unes imatges que no deixen cap mena de dubte. Són més que amics, encara que ho hagin estat negant fins ara.

En el vídeo, es pot veure perfectament una barcelonina que no volia passar desapercebuda, tenint en compte que ni tan sols duia ulleres o gorra per dissimular la seva identitat. Acompanyada d’un altre noi, tots dos han rebut l’Álvaro amb unes abraçades llargues i carregades de significat. La nova parella del moment s’ha fet un petó davant de tothom, contents de tornar-se a veure després d’uns dies separats. Cal recordar que ella el va anar a veure a Mèxic fa un parell de setmanes, moment en el que va filtrar-se un vídeo que demostrava que entre ells passava alguna cosa.

Laura Escanes diu que tot va “molt bé” en ser caçada amb el nou nòvio

La càmera els ha seguit des que s’han vist fins al moment en què han entrat al cotxe que tenien al pàrquing, una estona en què no s’han fet més mostres d’estima en públic. També cal destacar, però, que Laura Escanes ha evidenciat que s’havia adonat de la presència de les càmeres i és possible que n’hagi estat al cas tota l’estona.

Laura Escanes en l’última aparició pública que ha fet | Europa Press

Així és Álvaro de Luna, el nou xicot de Laura Escanes | Europa Press

Com era d’esperar, els reporters han intentat que Laura Escanes fes alguna declaració sobre aquest nou amor. Ella, en canvi, ha optat per no afegir més detalls: “Tot va molt bé. Passaré el Nadal en família, ja diré alguna cosa més quan hagi de fer-ho”. Continua en la línia de no voler dir res explícit sobre aquesta nova relació, la que ha començat pocs mesos després de separar-se de Risto Mejide. Aquest serà el primer Nadal que passi sense ell, unes festes diferents en les que sí que estarà acompanyada de la filla i, pel que sembla, del cantant de Juramento eterno de sal.