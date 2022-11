Laura Escanes parla del viatge amb Álvaro de Luna i la relació amb Risto

Laura Escanes ha reaparegut en un acte públic després del viatge a Mèxic, en el que l’han gravat acompanyada d’Álvaro de Luna. Cada vegada l’estan relacionant més amb el cantant, amb qui sembla que les coses van formalitzant-se ràpidament. Ella continua negant-se a parlar sobre el tema i, encara menys, a confirmar que tinguin alguna cosa.

Els reporters d’Europa Press han aprofitat la seva presència per intentar que donés titulars sobre la seva vida sentimental. Ella ha acabat parlant més del que s’esperava: “Hem estat a Mèxic amb molts amics i ha estat molt bé. He menjat molt bé, però encara tinc una mica de jet lag. Repeteixo que ara em trobo en un moment de gaudir i de pensar que no passa res. Si en algun moment us he d’explicar novetats sobre la meva vida, ho faré. Els temps dirà que ha confessat que, de moment, va a poc a poc“.

L’acte coincidia amb un dia especial per a ella, ja que era el dia en què s’estrenava el primer capítol del seu nou pòdcast. L’acollida ha estat bona, precisament, perquè hi ha deixat anar uns quants titulars personals: “Aquest és un projecte superpersonal i estic molt emocionada. La rebuda ha estat increïble i estic contenta en continuar fent coses. Professionalment aquest és el millor any que he viscut fins ara”.

Laura Escanes reapareix en un acte públic | Europa Press

Laura Escanes dona detalls sobre com és la seva relació amb Risto Mejide actualment

També era l’aniversari de Risto, a qui assegura que ha felicitat “és clar que ho he fet. Forma part de la meva vida i ho farà sempre, tampoc no ho puc negar. Es diuen moltes coses, però a dins tot és més petit del que sembla fora. La nostra relació és bona i la nena està bé, mantenim aquesta línia perquè és important”. Darrerament s’ha destacat que Laura Escanes fes like a un comentari en el que una dona acusava Risto de tenir una altra parella. Què opina sobre això? “Des de fora sembla que hi hagi molt de soroll, però no és així. A dins de casa tot està tranquil i si Risto és feliç, jo soc feliç”.

Queda poc per al Nadal, el que serà diferent per a ella tenint en compte que serà la primera que passi amb la filla com a dona separada: “Ens hem d’adaptar a les circumstàncies per la nena. El que més ens preocupa és que ella estigui bé i ho està, el que ens dona tranquil·litat. Serà diferent per a tots perquè estàvem acostumats a una altra cosa, però si estem bé la petita estarà bé i tots ho estarem“.