Primeres i sorprenents paraules de Tamara Gorro després de la separació

Tamara Gorro ha anunciat la separació definitiva d’Ezequiel Garay aquest dilluns, una notícia bomba que arriba sis mesos després de donar-se una segona oportunitat que no ha funcionat. En el comunicat, la influencer deia que no concediria declaracions al respecte “per salut mental”, ja que està sent “molt difícil” i parlar-ne només li fa mal. Poques hores després, però, ha parlat sobre el tema en una connexió en directe a Y ahora Sonsoles, el programa d’Antena 3 en el que col·labora.

I què ha dit? Bàsicament ha volgut destacar que no ho està passant bé i que, ara mateix, necessita tranquil·litat. Tamara s’ha mostrat visiblement nerviosa: “Hi haurà gent a la que li estranyarà veure’m perquè he dit que no en parlaria, però aquest és el meu programa i la meva ruptura és notícia”.

“Soc molt sincera. Molts m’aconsellen que em mostri forta, però no ho estic. Aquest fet ve gestat des de fa temps i em fa mal, però vull quedar-me amb la part positiva i és que no perdré l’Ezequiel i ell no em perdrà a mi. El més maco que pot existir en un divorci és que el meu amor serà per a tota la vida”.

Sonsoles Ónega entrevista Tamara Gorro després de la separació | Antena 3

Tamara Gorro, trista en la separació definitiva d’Ezequiel Garay

En el que ha insistit és en què aquesta separació és definitiva i no té res a veure amb l’aturada que van fer l’any passat. El que farà és intentar gestionar la situació de manera diferent: “Hom ha d’aprendre dels seus errors i no culparé ningú. L’última vegada va ser un espai en el que vaig cometre un error perquè vaig parlar massa i Ezequiel va patir molt, el que no es mereix. Ara el protegiré amb la meva vida. Aquesta ruptura no és un fracàs, en absolut”.

El 2022 no ha estat gaire bo per a ella, el que farà que el Nadal tampoc no ho sigui: “Aquestes dates seran tristes, fa cinc mesos vam perdre la meva nena”, deia tot fent referència a la filla d’uns amics seus que va perdre la vida per culpa del càncer.