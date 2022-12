Postal nadalenca de Joan Carles i Sofia: conjunta i amb imatge religiosa

Joan Carles de Borbó i Sofia de Grècia han felicitat el Nadal conjuntament en una postal nadalenca. Enmig de l’escàndol dels pòdcasts de Corinna, en els que parla sobre les moltes infidelitats del rei emèrit espanyol, el matrimoni torna a fer el paper en una felicitació en la que desitgen un bon any junts com si es tractés d’una parella normal.

En aquesta ocasió, almenys han obviat publicar una fotografia junts. Fonts properes diuen que no s’han tornat a veure des que Joan Carles va marxar a Abu Dhabi, per la qual cosa hauria estat difícil fer-se una instantània conjunta. En el seu lloc, han escollit una imatge religiosa en la que es veu Josep i Maria amb el nen Jesús al Portal de Betlem. A la part de darrere, han desitjat un bon any i s’han limitat a signar amb un bolígraf de negre.

Joan Carles i Sofia feliciten el Nadal conjuntament | Casa Reial

Sofia i Joan Carles feliciten el Nadal | Casa Reial

Elionor i Sofia, les protagonistes de la felicitació de la família reial

En el cas de Felip i Letícia, han escollit una fotografia d’Elionor i Sofia en un jardí ple de fulles amb els colors típics de la tardor. Les germanes són les úniques que apareixen en la postal nadalenca que han enviat des de Palau, que per primera vegada no tenen els reis en la fotografia. Molts han volgut veure aquesta elecció com una declaració d’intencions per demostrar que elles són el futur de la monarquia i que només han de destacar elles.

Sofia i Elionor, les protagonistes de la felicitació | Casa Reial

“Bon Nadal i pròsper Any Nou 2023. Molt afectuosament amb els nostres millors desitjos”, escriuen a la part de darrere en la que signen tots quatre. Una Casa Reial que compleix amb la tradició de cada any, la que tornarà a fer parlar per les decisions que han pres al respecte.