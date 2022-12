Letícia, caçada en una tarda de compres secreta i ‘low cost’

Letícia s’omple la boca en destacar tots els actes oficials als que ha d’acudir i totes les reunions que encapçala, encara que a l’hora de la veritat deu tenir molt de temps lliure. Així ho demostren els seus braços musculats, obra de moltes hores en el gimnàs. Fonts properes a La Zarzuela diuen que és habitual veure-la practicant l’escalada i que visita la mare o la germana amb molta freqüència. Aquest cap de setmana, la dona de Felip VI ha aprofitat que ell es trobava de viatge als Estats Units per fer un pla secret en solitari.

La revista Lecturas assegura que moltes persones l’han vist passejar per una zona comercial de Madrid. Tota aquesta gent descriu que duia mascareta per intentar passar desapercebuda, de la mateixa manera que també anava vestida de manera informal. No obstant això, els seus intents no van tenir cap efecte perquè alguns van adonar-se que era ella ràpidament.

I què va fer en aquesta tarda de compres? La van veure entrar al Zara Home, botiga low cost de decoració. Allà, hauria preguntat a una dependenta si tenien una cuina de joguina. Especulen, i té sentit, que es tracti d’un regal de Nadal per a la seva neboda més petita. Recordem que Telma Ortiz va ser mare l’any passat i aquesta podria ser una de les coses que hauria afegit a la llista per al Pare Noel.

Letícia, de compres en una botiga low cost | Europa Press

Letícia torna a una de les botigues de decoració que més li agraden

La van veure sortir de la botiga sense cap bossa, però sí que van poder saber que aquella no era la primera vegada que acudia a la botiga. De fet, expliquen que fa un parell d’anys també la van veure allà i que, en aquella ocasió, va adquirir una espelma amb olor de galetes de gingebre que costava 20 €. No s’ha filtrat cap fotografia d’aquesta sortida de compres, però és probable que es repeteixi ara que la filla gran està a punt de tornar a Madrid per passar el Nadal amb els Borbons.