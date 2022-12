Victoria Federica reflexiona sobre el seu paper en la família reial

Victoria Federica continua traient a la llum confessions i reflexions sobre la família reial. La filla gran d’Elena de Borbó ha concedit una entrevista molt completa en la que deixa clar que les crítiques l’afecten, però que ha après a gestionar-les. Néixer a la família reial ha fet que s’acostumi a què la deixin verda. Com s’hi ha habituat? Ho explica a In Style: “Tinc clar que ningú pot agradar a tothom, així que intento ser el més independent possible perquè això, alhora, em fa més responsable. L’opinió dels altres sobre el que faig no dominarà el meu temps”.

Ser la neboda del rei espanyol té moltíssims avantatges, però ella creu que també hi ha inconvenients: “No vull pensar si hi ha més coses dures o bones perquè crec que és normal que hi hagi un contrapès. Hi ha situacions en les que m’agradaria que tot fos d’una altra manera i que pogués tenir un espai més gran d’intimitat. Ara bé, també m’han ensenyat a gestionar la part del privilegi amb responsabilitat i sent positiva. Tots els debats estan polaritzats, no crec que jo sigui diferent en aquest sentit. L’únic que puc fer és seguir el meu camí i respectar els altres. Intento no donar motius per alimentar debats. En el meu cas hi ha hagut circumstàncies que, a vegades, t’obliguen a madurar una mica més”.

Victoria Federica, convidada a una altra festa | Instagram

Victoria Federica se sincera sobre la seva faceta d’influencer

Ara que és influencer, la noia ha vist encara més incrementada la seva expectació mediàtica: “Em sento amb força i ganes de continuar donant la millor versió de mi mateixa. Ha estat fabulós entrar en aquest món perquè he pogut iniciar la meva carrera i experimentar un gran salt de maduresa personal. El 100% del meu entorn es dedica a les xarxes socials, encara que el meu dia a dia és diferent. El meu futur té un destí diferent”, ha dit. No ha fet referència a què fa referència, però s’entén que aquesta és una fase i que realment voldrà buscar feina i dedicar-se a una altra cosa quan sigui més gran.

La filla d’Elena de Borbó reflexiona sobre la família reial | Instagram

La germana petita de Froilán continua fent parlar d’una manera o d’una altra, el que ja s’ha dit que no fa gens de gràcia a la Casa Reial. De moment ella continua fent confessions a diverses revistes, pel que sembla que han optat per deixar-la fer sempre que no s’excedeixi en allò que explica.