Pilar Eyre: “Joan Carles de Borbó no creu que Elionor arribi a ser reina”

Pilar Eyre continua destapant bomba rere bomba sobre la família reial. Els Borbons tornen a quedar en evidència gràcies als titulars que ha deixat anar en l’entrevista que ha concedit a Gabriel Rufián, que ha xerrat amb ella sobre la monarquia espanyola a La Fábrica. En aquesta ocasió, el principal perjudicat és Joan Carles I, que hauria fet una confessió a un amic proper que pot fer encara més mal a la seva relació amb la resta de la família.

La periodista barcelonina assegura que té un amic en comú amb el rei emèrit i que aquesta persona hauria mantingut una conversa amb ell molt interessant i sorprenent. Joan Carles li hauria arribat a confessar que no creu que Elionor arribi a ser mai reina: “L’any passat, Joan Carles de Borbó va tenir una conversa amb un amic a qui li va reconèixer que li dona a la monarquia deu anys més. Si ho va dir ell…”, etziba la cronista en una declaració molt reveladora que es desconeixia fins ara. Gabriel Rufián ha destacat que, efectivament, ningú no coneix millor l’estat d’un negoci com el mateix cap: “Potser té raó”. Pilar Eyre ha reconegut que ella creia que la monarquia ens sobreviuria a tots, però té cada vegada més dubtes: “Ja no estic tan segura”.

Aquesta informació, en cas de ser certa, no faria cap mena de gràcia a La Zarzuela. Hi ha hagut una campanya molt forta des de dins per apartar Joan Carles i allunyar-se de la seva figura. De tota manera, que l’antic cap de la família no confiï en la permanència de la mateixa és bastant significatiu i fa que tinguem una idea de quins comentaris deuen fer-se a dins d’aquelles portes tan luxoses i hermètiques.

Pilar Eyre opina sobre els membres de la família reial en una entrevista molt potent

“Joan Carles no és gens ximple. Va tenir com a mentor polític a Franco, que era tot un estrateg. Ha après a callar millor que ningú, a més a més. Ell també ha estat un estrateg polític molt intel·ligent perquè va aconseguir conquistar Franco per davant del cosí, que estava casat amb la neta. Té molt d’olfacte i és un seductor professional, encara que alhora és la persona que més abusos legals ha comès en aquest país”, ha destacat.

Pilar Eyre també ha opinat sobre altres membres de la família reial. Ha descrit Sofía de Grècia com una dona “ambiciosa que vol morir reina”, un desig pel que ha arribat a renunciar a la seva vida personal. I sobre Felip VI? “És una bona persona i afable, però no brillant. És un home de dretes, és clar, no és una persona simpàtica i li costa simpatitzar amb persones d’esquerres i de dretes. A ell sempre el veig sol i parlant només amb el seu ajudant”. Ha sorprès, per una altra banda, que es refereixi a Letícia com “la gran incompresa”. I com ho justifica? “Ella sabia tot el que estava fent el sogre i va haver de mantenir-se callada durant 7 anys mentre veia que la premsa la critica per estar molt prima i per posar-se minifaldilles”.

Joan Carles hauria dit que no creu que Elionor arribi a reina | Europa Press

Una entrevista que ha servit per treure a la llum la sorprenent opinió de Joan Carles de Borbó sobre el futur de la monarquia, la que no dista molt de la més generalitzada entre els espanyols.