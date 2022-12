Tamara Gorro i Ezequiel Garay se separen definitivament

Tamara Gorro i Ezequiel Garay han donat la sorpresa. S’havien reconciliat després d’una ruptura molt inesperada i ara, sis mesos després, acaben d’emetre un comunicat en el que asseguren que han decidit separar-se definitivament. El passat 3 de gener, la parella va anunciar que emprendrien camins separats després de dotze anys junts i dos fills en comú. Aquesta notícia va deixar tothom molt sorprès, així com també ho va fer l’anunci de reconciliació posterior que van publicar cinc mesos després. Ara tornen a la casella de sortida i deixen clar que, finalment, s’han adonat que és millor que, ara sí, se separin per sempre.

La influencer ha estat molt desapareguda des que li diagnostiquessin una depressió greu, la que deia que estava superant fa només un parell de setmanes. En el seu perfil d’Instagram compartia instantànies plenes de felicitat i també amb el marit, l’exfutbolista del València, però això sembla que s’ha acabat: “Us vull explicar una cosa i vull que ho sapigueu per mi i no per cap mitjà de comunicació. Ezequiel i jo definitivament hem pres la decisió de continuar els nostres camins per separat“.

Tamara Gorro anuncia la separació d’Ezequiel Garay | Instagram

Tamara Gorro deixa clar que sempre estimarà i respectarà l’Ezequiel Garay

Tamara i Ezequiel formaven una de les parelles més seguides i estimades del món virtual, però finalment les diferències han guanyat i no ha servit de res aquesta segona oportunitat que s’havien donat: “Vull destacar l’amor profund que sento per la persona que em va fer feliç durant tots aquests anys i el respecte que tindré tota la vida cap al pare dels meus fills. Per la meva pròpia salut, no vull parlar sobre aquest tema ja que no em fa cap bé i és una cosa molt dolorosa. Us demano ajuda, només comprensió i respecte. Gràcies”.

Ezequiel i Garay se separen pocs dies després d’aquesta foto familiar | Instagram

Aquesta notícia bomba i inesperada glaçarà els cors de tots els seguidors de la influencer i el seu marit, els qui s’havien mostrat encantats amb la reconciliació de la parella. Finalment, però, opten per fer cas al seu primer instint i engegar una vida nova en la que saben que sempre tindran a l’altre al seu costat d’alguna manera.