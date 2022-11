Tamara Gorro preocupa en confessar que la depressió ha empitjorat

Tamara Gorro ha reaparegut en un photocall després d’uns quants mesos sense acudir a cap festa. Ho ha fet durant la gala de Los 40 Principales, esdeveniment en què posava davant dels fotògrafs mentre reconeixia que no es troba gaire bé. Aquest ha estat un any molt intens per a la presentadora i influencer, que era diagnosticada amb una depressió greu poc abans d’anunciar la separació temporal d’Ezequiel Garay. L’últim que se sabia era que ella havia millorat i que havien decidit donar-se una segona oportunitat després de més d’una dècada junts, dues bones notícies que ara queden en segon pla davant de les preocupants declaracions que acaba de concedir.

Tamara Gorro explica com es troba en la seva reaparició | Divinity

Tamara Gorro reconeix que ha empitjorat i que actualment travessa una fase dolenta

El reporter de Divinity s’ha quedat amb la boca oberta en rebre una resposta molt contundent de Tamara Gorro, que reconeixia des del principi estar travessant una mala època: “Doncs mira, ara mateix estic un moment molt baix per culpa de la meva malaltia. En aquests moments em veus bé perquè m’han posat guapa, porto un vestit preciós, he vingut a veure artistes i vinc amb la intenció de divertir-me… Però sí, he retrocedit una mica. Sé que això és així, ja són uns quants anys i he d’aprendre a tirar endavant i a continuar. Jo en el meu perfil d’Instagram no mostro la meva vida sencera, vaig trigar un any en anunciar públicament que estava malalta. Jo només mostro una parcel·la de la meva vida i és complicat. Les malalties mentals diagnosticades s’han de fer visibles”.

La influencer ha revelat que no està massa bé encara | Europa Press

Tamara Gorro i Ezequiel Garay van anunciar la seva separació a través de les xarxes socials en un comunicat que va deixar tothom amb la boca oberta. Formaven una de les parelles més consolidades entre els famosos i sempre es mostraven molt enamorats, per la qual cosa va sorprendre molt que haguessin pres aquesta decisió. En aquell moment van dir que creien que els aniria millor i que serien més feliços si es donaven un temps, però no van trigar gaire en adonar-se que es trobaven a faltar i que estaven millor junts.

Ara que han tornat, els periodistes li han preguntat a Tamara Gorro com està la seva situació després d’aquesta aturada. Què ha après sobre aquella breu ruptura? Bàsicament, que a vegades és millor no compartir certes coses en el perfil d’Instagram perquè es va generar una allau de comentaris i d’insults que podria haver-se estalviat. Ella torna a deixar clar que s’estima moltíssim el marit i que és el millor pare que podrien tenir els seus fills.