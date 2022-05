Tamara Gorro confessa que ha intentat treure’s la vida

Tamara Gorro ha fet una confessió molt dura en la darrera entrevista que ha concedit. La influecer i presentadora de televisió ha reconegut darrerament que ha necessitat teràpia i medicació per culpa de la forta depressió que pateix. No ajuda l’ansietat mental que l’acompanya des de fa temps, des d’abans de separar–se del marit i pare dels seus dos fills. El futbolista Ezequiel Garay no s’ha allunyat del seu costat, però, el que va demostrar durant la presentació del darrer llibre de Tamara en el que relata que van abusar sexualment d’ella quan només tenia 12 anys. Aquestes darreres setmanes havia estat notícia per un altre tipus de problema de salut, ara per l’operació de vesícula que necessitava per posar fi als forts dolors estomacals que sentia. I ara per què es parla d’ella?

Tamara Gorro reconeix que ha intentat treure’s la vida

L’exconcursant de Mujeres, Hombres y Viceversa s’ha sincerat en una conversa amb la presentadora Anne Igartiburu. L’estrella basca de TVE ha aplaudit el coratge de Tamara a l’hora de compartir la seva història i els seus problemes de salut mental, el que no s’atreveix a fer tothom. No contenta amb això, Tamara ha volgut anar més enllà i fer una revelació que ha emocionat moltíssim la seva interlocutora i també els fans: “Tinc moltes ferides acumulades que han anat afectant-me i que encara m’afecten avui dia. Continuo dempeus gràcies al suport i les eines d’ajuda professional que rebo, però fa uns mesos no era així…”.

De fet, ha arribat a confessar per primera vegada que va intentar suïcidar-se l’any passat: “Vaig patir abusos sexuals amb 12 anys, el que em va quedar a dins amb unes ganes de treure’m la vida que em van acompanyar fins a l’any passat. Dono gràcies a la meva psicòloga perquè un dia estava a l’oficina, vaig intentar desaparèixer, la vaig trucar i em va derivar a un psiquiatre perquè la meva vida corria perill i així ho marca el protocol. A partir de llavors, entra el psiquiatre i va començar a fer-me el seguiment amb medicació”. El problema? Que el mateix dia d’aquesta entrevista, la psiquiatra va dir-li que creu que necessita més medicació: “És una bona notícia per a ella i segurament dolenta per a mi… però continuem cap endavant”.

Anne Igartiburu entrevista Tamara Gorro en el seu pitjor moment | Instagram

Sobre l’intent de suïcidi, Tamara assegura que no és capaç de perdonar-se i que no entén com va ser capaç de fer alguna cosa així: “Des de llavors no faig més que posar-me en la pell dels meus fills i imaginar-me què haurien fet en saber que la seva mare va pensar que volia marxar d’aquest món perquè no sabia què feia aquí. Jo mai no m’ho podré perdonar i els meus fills no ho haurien de fer“.

La influencer mostra una de les conseqüències de la depressió

A més a més, Tamara Gorro també ha deixat clar que la depressió pot provocar conseqüències molt doloroses. I no totes tenen a veure amb la psicologia i el benestar mental, ja que en alguns casos també pot arribar a tenir afectacions en el físic. En el seu cas, per exemple, revela que li cau molt el cabell per culpa de l’estrès i que això fa que tingui petites calbes: “Una altra de les maleïdes conseqüències… cada vegada més, arribo a tenir calbes per algunes parts del cap. Però també passarà!”, deia tot acompanyant una fotografia molt impactant.

Tamara Gorro mostra els cabells que li cauen | Instagram

La caiguda del cabell que associen amb el trastorn ansiós i depressiu és temporal en la gran majoria dels casos. Es pot controlar quan la depressió és tractada eficaçment, així que pot ser una bona notícia per a la influencer.