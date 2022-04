Tamara Gorro, operada d’urgència per un problema digestiu

Tamara Gorro ha publicat una foto des de l’hospital que ha preocupat els seus seguidors, als qui ha assegurat que haurà de passar per quiròfan d’aquí a poques hores. La influencer travessa una època molt complicada, especialment des que comencés a patir una depressió molt forta que ha empitjorat molt la seva salut mental. S’havia aprimat molt, el que ella creia que era per aquesta etapa amb menys ànims. Ara bé, els metges han descobert que té un problema de salut afegit que li està impedint engreixar-se.

“Vomito tot el que menjo“, lamentava fa uns dies en el seu perfil d’Instagram. No sabia la causa d’aquest problema digestiu, el que ara han pogut saber després de moltes proves: “M’he assabentat fa molt poc que avui he de baixar a quiròfan. Sabeu que tinc problemes digestius des de fa moltíssim de temps, però des que estic malalta que la meva baixada de pes no està només causada pel problema que tinc”.

Tamara Gorro, operada d’urgència | Instagram

Així serà l’operació de Tamara Gorro

Per tal d’acabar amb aquesta pèrdua de pes extrema, la influencer se sotmetrà a una operació aquesta tarda en la que li trauran la vesícula perquè s’han adonat que està “molt petita i engrossida“. Li hauran de posar anestèsia general, el que sempre fa una mica de respecte. Tenint en compte que continua lluitant contra la depressió, té clar que aquest no és un bon moment per passar per quiròfan: “Sé que no és el millor moment per operar-me. No em ve bé, però he de fer-ho. He de passar-ho i la part positiva és que dormiré amb l’anestèsia general”.

És per això que ha volgut compartir un vídeo en el perfil d’Instagram en el que es mostra molt optimista: “Us estimo molt i tot sortirà perfecte. No us enfadeu amb mi. Avui em passa això, demà una altra cosa. No he volgut explicar-ho abans perquè em fa una mica de vergonya. Ells creuen que amb aquesta intervenció solucionaran el problema i que, en el pitjor dels casos, evitarà un problema major en un futur”. El problema és que va perdre 12 kg en poques setmanes, el que va posar en alerta els seguidors: “Des que estic malalta, que he perdut moltíssim pes i cada vegada he perdut més. Pesava 64 kg i he arribat a pesar 52 kg“.

La influencer es troba en tractament psicològic

Tamara Gorro ha publicat un llibre que ha fet parlar molt, en el que revela aspectes molt personals sobre la seva vida privada. Entre ells, revela que ha necessitat teràpia per un període trist en el que ha estat molt depressiva. No ha ajudat la separació del seu marit, el futbolista Ezequiel Garay, una ruptura després de 12 anys junts que ha afectat molt a la seva rutina. A més a més, ha revelat que arrossega un trauma des que era petita en haver patit abusos sexuals quan era adolescent. No va donar més detalls al respecte, però sí que va deixar clar que li ha costat molt superar la por que li va generar.

Tania Llasera abraça Tamara Gorro en la presentació del llibre | Instagram

La presentadora aprofita el seu perfil d’Instagram per compartir totes les novetats de la seva vida amb els seguidors, el que l’ha ajudat a formar una legió de fans molt gran i fidel que sempre li desitja el millor. Aquesta última notícia no ha estat una excepció, ja que el post s’ha omplert de comentaris macos amb els que desitgen que l’operació vagi bé i que realment aconsegueixi solucionar els seus problemes de salut perquè torni a trobar-se bé i deixi, almenys, un dels problemes que arrossega en aquests últims mesos.