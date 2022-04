Tamara Gorro confessa haver patit abusos sexuals als 12 anys

Tamara Gorro ha presentat el seu llibre més personal, Cuando el corazón llora, en un acte multitudinari. La influencer i presentadora mai no havia travessat un moment tan complicat com l’actual, en plena separació del marit i a teràpia per intentar recuperar-se de la depressió. Reconèixer davant de tanta gent haver patit episodis molt durs no és fàcil, però ella ha volgut fer aquest exercici i reconeix que ara se sent “alliberada”. El seu problema? Que no feia cas a la malaltia mental que patia fins que va arribar un moment en el que aquesta gairebé la supera: “Quan saps que estàs malalta, t’has de tractar. No pots deixar aquest tractament… Jo vaig arribar a un punt en el qual volia deixar-lo. Vaig dir-me a mi mateixa que em rendia“.

Va tocar fons per culpa d’un seguit de problemes personals que van no són els primers que ha experimentat al llarg de la seva vida. De fet, en aquest llibre revela per primera vegada que va patir abusos sexuals quan només tenia 12 anys: “Vaig anar a un campament d’estiu molt il·lusionada, però vaig haver de tornar a casa abans perquè allà vaig patir abusos sexuals. El pare del propietari del campament va abusar de mi i al llibre us ho explico”.

Aquell va ser un cop duríssim per a ella, que reconeix que va voler treure’s la vida: “La salut mental és el més important que hi ha i quan et trenques per dins i el teu cor plora… Hi ha moments horribles. Ara estic en procés d’estar bé i de voler viure. Simplement això”.

Tania Llasera abraça Tamara Gorro en la presentació del llibre | Instagram

La seva amiga Tania Llasera va ser la presentadora de la presentació, un encàrrec que va rebre amb molta il·lusió. Per tal d’agrair la confiança de Tamara, va escriure un post molt maco a Instagram: “Avui he pogut ajudar la meva amiga Tamara. Ella no està en el seu millor moment, més aviat està travessant-ne el pitjor. Darrere de les nostres cares felices a la xarxa hi ha una processó com la de tot ésser humà. És important no disfressar els sentiments, transitar fins i tot amb els menys dignes d’Instagram. Gràcies per ser tan vulnerable i tan de debò, amiga. T’estimem i no estàs sola”.