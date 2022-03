Tamara Gorro passa la tarda a l’hospital i explica el seu problema de salut

Aquesta és, segurament, la pitjor època en la vida de Tamara Gorro. La coneguda influencer està travessant per una forta depressió i, a més, ha trencat la relació amb el que fins ara havia estat el seu marit, el futbolista Ezequiel Garay. I ara ha tornat a publicar a tots els seus seguidors, en publicar una fotografia des de l’hospital.

En la imatge es veu que Tamara està al llit d’un hospital, i ha estat ella mateixa qui ha explicat els motius que la van portar a haver-hi d’anar. “Des que estic malalta he perdut molt de pes i cada vegada vaig perdent més. Abans estava en 64 quilos i he arribat a pesar 52. Jo menjo, però hi ha alguna cosa que em provoca eliminar-ho, a part de la medicació i altres coses”, ha aclarit la influencer. Segons el seu testimoni, va arribar un moment en el qual no podia pràcticament ni moure’s i per això va decidir anar a l’hospital.

Tamara Gorro i Ezequiel Garay se separen després de dotze anys junts – Europa Press

“Em van fer una analítica i està tot perfecte”, ha assegurat, tot i que ha dit que s’haurà de sotmetre a una nova prova per a descobrir per què el seu estómac rebutja tots els aliments que ingereix. A més, Tamara ha aprofitat les seves xarxes socials per a fer arribar un important missatge a tots els seus seguidors: “Sembla que hem de tenir un cos diví i no menjar, això et porta a tenir una malaltia, a estar malament, i no és així”.

Tamara Gorro preocupa els seguidors – Telecinco

“Deixeu-vos estar de dietes absurdes”

“L’aliment és importantíssim. Deixeu-vos de dietes absurdes, de no menjar per a estar prims o primes”, ha conclòs Tamara. Unes explicacions que no han acabat de tranquil·litzar els seus fans, que cada vegada estan més preocupats per l’estat de salut de la qui va ser una gran col·laboradora dels programes de televisió de Telecinco.