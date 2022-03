Tamara Gorro mostra com ha canviat físicament des que està malalta

Tamara Gorro és una de les influencers espanyoles més transparents. Ella va ser una de les primeres en compartir amb els seguidors que patia problemes mentals, en concret una depressió greu i una ansietat que han marcat aquest darrer any. Qui fos presentadora de Telecinco ha hagut de ser ingressada a l’hospital pels problemes de salut que li ha derivat deixar de menjar. Molt espantada, reconeixia que no tenia forces per aixecar-se del llit. No podia tolerar els aliments i patia gastritis, el que no ajuda al seu estat: “Des que estic malaltona que he perdut moltíssim pes i cada cop en perdo més. Pesava 64 kg i ara no arribo a 52… Menjo, però tinc alguna cosa a dins que m’obliga a treure-ho. Sembla que tenim el cos diví, prim i meravellós… però no és així. No menjo i això fa que estigui malalta. No m’agrada veure’m tan prima“.

Poc després compartia una fotografia en roba interior, la que demostrava aquesta impactant pèrdua de pes que ha experimentat. L’ha acompanyat d’un missatge amb el que intenta que les seguidores s’adonin que un cos prim no és un bon cos: “Aquest no és un tipazo. Un bon cos és aquell que està saludable, el que té força i et deixa fer una vida normal. Dona igual la talla 34, 36, 38, 40 o 52. Sense salut no existeix un cos maco. Aquest abdomen, en el meu cas, és fruit de l’esport que faig cada dia. Ara el faig per intentar guanyar massa muscular i recuperar pes. Tenir un abdomen marcat no vol dir que tinguis un cos perfecte. De què et serveix si després el que tens a l’estómac és un problema. Voler el cos d’una altra persona és un error”.

Tamara Gorro mostra com està ara, després d’aprimar-se 12 kg | Instagram

I mostra com era la seva figura fa un temps | Instagram

Tamara Gorro vol fer reflexionar: “Res en excés és bo. Hi ha dones que tenen problemes de primesa i d’altres d’obesitat. Ni una és millor ni l’altra és pitjor perquè no existeix el cos perfecte. Mai no us guieu pels estereotips que avui dia, per desgràcia, es mostren per ser perfectes. Si a mi em donessin a escollir, sense cap mena de dubte em quedaria amb la segona foto. Estava molt més guapa i, per descomptat, més sana“.