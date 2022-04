Tamara Gorro mostra les cicatrius de l’operació i explica com es troba

Tamara Gorro ha rebut l’alta després de l’operació d’urgència a la que s’ha hagut de sotmetre, una intervenció en la que han hagut de treure-li la vesícula. Després de fer-li moltes proves mèdiques, els metges esbrinaven que era aquesta la causa de la seva pèrdua de pes. La pròpia influencer reconeixia que vomitava tot el que menjava, una situació que confiaven poden alleugerir amb aquesta operació. Afortunadament, tot va anar bé i l’ex d’Ezequiel Garay ha pogut rebre l’alta hospitalària.

En primer lloc, va voler anunciar la seva tornada a casa en un post que va tranquil·litzar els seus seguidors: “Prova superada! Caseta, repòs i a deixar-me cuidar. Mil gràcies per tots els missatges i a partir d’ara ja no us dono més disgusts perquè ja en tenim prou”.

La influencer anuncia que ha rebut l’alta | Instagram

La influencer rep l’alta hospitalària

Ara ha volgut mostrar les cicatrius que li han quedat de la intervenció, les que té tapades amb petits apòsits. El que demostra la fotografia, però, és que no té cap cicatriu molt gran: “Encara que les cicatrius més doloroses són aquelles que no poden veure’s, les que es veuen simplement deixen un record. Jo ho vull recordar mentre me’n ric per diversos motius. Perquè tot ve de cop, perquè vull treballar, jugar amb els meus fills i moure’m, perquè ara que estic llesta per augmentar de pes no puc menjar de tot, perquè camino corbada, perquè faig veure que estic més malalta del que estic i, en definitiva, un quadre per emmarcar i subhastar. Millor riure que plorar, no? A poc a poc”.

Poc després, compartia un vídeo en el que explicava com es troba psicològicament: “La nit ha estat horrorosa però no per culpa del dolor postoperatori, sinó per culpa del cap. He tingut malsons, taquicàrdies, suors… No porto bé estar tancada a casa i tinc una davallada anímica important. Vull crear contingut per vosaltres per intentar animar-me”.

Tamara Gorro ensenya les cicatrius de l’operació | Instagram

Tamara Gorro pateix una recaiguda en la depressió

La influencer revelava fa uns dies que ha patit una recaiguda en la depressió que pateix des de fa uns mesos. Aquest mes ha presentat el seu últim llibre, en el que revela que va patir abusos sexuals als 12 anys. En el seu perfil d’Instagram ha explicat com es troba la seva salut mental, tot continuant amb la transparència que la caracteritza amb els seguidors: “Avui no ha estat un bon dia. Més aviat diria que ha estat horrorós… Aquests darrers dies he estat molt baixa, fins que vaig tornar a caure’m. Sé que tornaré a trobar-me millor, això és així. Aquesta és una m… fins que molts per desgràcia coneixem i convivim amb això. Per això mateix, potser em mostro ballant quan no em ve de gust, no aparec o dic que no estic bé. Demà? Potser ho sapigués, però les meves ganes estan. Us estimo molt”.

A més a més, reconeixia que ella s’adona de quins són els seus pitjors dies i que no li agrada: “Tinc molt mala cara, però és que he estat dos dies sencers al llit. Estic fluixeta, la veritat, i això que avui estic una mica més animada perquè viatjo fins a Barcelona”.

En el mateix sentit, durant la presentació del seu llibre -la que va estar presentada per Tania Llasera– va reconèixer que arrossega el trauma de l’abús sexual. Durant l’acte no va poder evitar les llàgrimes, així com el dolor en parlar del moment personal tan difícil que arrossega. La separació del marit no ha ajudat a què estigui millor, encara que han acabat bé i continuen veient-se i tractant-se amb molta estima.