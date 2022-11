Nagore Robles es pronuncia sobre la nova relació de Sandra Barneda

Sandra Barneda i Nagore Robles van trencar la relació el passat mes de febrer, una ruptura de la que es continua parlant. Fins ara sempre han dit que les coses entre elles havien acabat bé, per la qual cosa va sobtar tant que la tertuliana la deixés de seguir a Instagram. Aquest canvi de xip va coincidir, curiosament, amb la publicació d’unes fotografies que treien a la llum la nova relació de la presentadora amb una ballarina holandesa.

La barcelonina ha refet la seva vida i és per això que molts han volgut saber l’opinió de Nagore, en pensar-se que prefereix no saber quines novetats amoroses té l’ex. Aquesta setmana ha reaparegut públicament durant la presentació del documental de Dulceida, espai que els reporters d’Europa Press han aprofitat per preguntar-li al respecte.

No estaba nada preparada para ver a Sandra Barneda con su nueva pareja pic.twitter.com/d4XRcnrvDY — Fer (@ferlhc) October 5, 2022

Nagore Robles assegura que manté bona relació amb Sandra després de la ruptura

La sorpresa ha estat que Nagore ha dedicat unes paraules molt maques a l’ex amb el que insisteix en què tenen una relació molt bona després de la ruptura. Què opina sobre la seva nova relació? “Jo sempre estimaré Sandra Barneda. Hi ha amors eterns i els desitjo el millor. Si ella és feliç, jo soc absolutament feliç. La Sandra es mereix tenir coses bones a nivell personal i també professional”.

Nagore parla de la nova relació de Sandra Barneda | Europa Press

A més a més, ha reconegut que transformar l’amor que sent per Sandra Barneda en amistat ha estat “complicat“: “Però sí que es pot fer si hi ha respecte, maduresa i compromís. Nosaltres ens hem estimat sempre molt i molt bé, així que es pot continuar exactament igual encara que no siguem parella”. Nagore Robles actualment no té parella, però reconeix que ja li agrada aquest estat: “Estic il·lusionada perquè crec molt en l’amor. Estic molt bé així, contenta i molt tranquil·la”, unes declaracions amb les que pretén deixar enrere els rumors sobre la situació actual entre elles.