Miguel Bosé canvia d’actitud i fa una promesa inesperada a Nacho Palau

Miguel Bosé ha canviat radicalment d’actitud davant del seu ex, que recentment ha començat la quimioteràpia per intentar superar el càncer de pulmó que li han diagnosticat. El cantant s’ha posat a la seva disposició per ajudar el Nacho Palau en tot el que necessiti en aquests moments tan complicats, en els que ha aparegut amb els cabells més curts i visiblement més prim.

Nacho Palau reapareix enmig de la quimioteràpia | Instagram

L’escultor valencià té la custòdia dels dos fills que tenen el seu ADN, dos nens que van gestar amb una mare de lloguer quan encara sortia amb l’artista. Els altres dos nens -aquests amb els gens de Miguel Bosé- viuen amb ell a Panamà. Precisament aquesta separació ha generat molts problemes entre ells, que s’han enfrontat als jutjats perquè Nacho Palau vol que es considerin germans a tots quatre encara que no comparteixin sang perquè van néixer en la mateixa casa i han conviscut junts fins a la ruptura.

Miguel i Nacho han estat mesos sense parlar-se, una relació molt empitjorada des que va començar el judici per la custòdia. Ara ho han deixat tot en stand by perquè el valencià necessita centrar-se en la lluita contra el càncer. L’últim que se sap al respecte és precisament aquesta millora en l’actitud de Miguel Bosé, que hauria estat pendent de l’ex en tot moment des que va saber que està malalt.

Miguel Bosé mostra el seu suport a Nacho Palau | Telecinco

Miguel Bosé i Nacho Palau apropen postures després del mal diagnòstic de l’escultor

La bona sintonia entre ells està tornant a poc a poc, el que confirma una persona propera a l’escultor al TV Notas mexicà: “Miguel Bosé hauria posat a la seva disposició tota l’ajuda que necessiti durant el procés del tractament del càncer”. A més a més, hauria deixat anar una promesa impactant: “Si et passa alguna cosa, jo em faré càrrec dels teus fills“. Amb això demostra que continua sense considerar aquests nens com a seus, però que seria capaç d’adoptar-los en el cas que Nacho Palau finalment no superés el càncer.

Aquest oferiment ha estat molt inesperat, tenint en compte com de malament estaven les coses entre ells. Diverses fonts recalquen que hauria alleugerit molt a Nacho Palau, que en aquests moments només pot pensar en els fills: “Per fi hi ha una mica de pau entre ells! El greu diagnòstic de Nacho Palau definitivament els ha apropat. Miguel va enviar els seus dos fills a Espanya immediatament perquè estiguessin amb Nacho i li injectessin ganes de viure”, comenta un amic proper a la televisió mexicana.