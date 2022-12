Primeres declaracions d’Aitana després de la ruptura amb Miguel Bernardeau

Aitana és la famosa més perseguida per la premsa rosa des que sortís a la llum la seva presumpta ruptura amb Miguel Bernardeau. La cantant i l’actor d’Élite sortien des de fa quatre anys i estaven vivint junts en el xalet que s’ha comprat ella a prop de la casa dels sogres. Els rumors de crisi haurien començat en captar-lo a casa dels pares una altra vegada. Que ja no viuen junts semblava evident i ha estat confirmat, una mica sense voler, per ella mateixa.

Només unes hores després de la publicació de la portada, Aitana ha aparegut en un acte públic en el que tots els reporters li han preguntat per aquesta separació. Ella ha dit que mai no ha parlat de la seva vida privada i que tampoc no ho faria ara. No obstant això, ha acabat revelant certes coses: “Estic superbé, una mica malalta de grip per això. Entenc la vostra feina i que em pregunteu, però no diré res que tingui a veure amb la meva vida personal. Mai no parlo d’aquestes coses i no ho faré ara”, recull Europa Press.

“Entenc que feu fotografies a casa meva perquè és la vostra feina, però ho estic passant molt malament per aquest tema. Necessito la vostra ajuda. No em graveu a casa, us ho suplico, si us plau. Estic molt bé, no us preocupeu. Està començant a venir molta gent a les dues i tres de la matinada i jo estic sola, ho passo malament i tinc molta por. No diré res, no em perseguiu pels carrers. Ho sento molt, però si he vingut aquí és per calmar les aigües”, ha dit en unes declaracions en les que ha confirmat la ruptura, indirectament, en confessar que viu sola i, per tant, que Miguel ha marxat de casa.

Aitana no ha volgut confirmar la ruptura | Instagram

Aitana triomfa en la reaparició després de la ruptura | Instagram

Per què han tallat Aitana i Miguel Bernardeau?

La revista Lecturas, que va ser la que va treure a la llum aquesta ruptura, escriu quins serien alguns dels motius d’aquesta separació tan inesperada. Cal recordar que la parella es troba en plena promoció de la sèrie que protagonitzen junts a Disney +, raó per la qual alguns creuen que no estan confirmant la notícia… per no espatllar la seva estrena.

Els van preguntar en una entrevista si els havia passat factura treballar junts, el que tots dos van negar. En realitat, però, aquestes intenses gravacions suposarien un dels problemes que haurien derivat en ruptura: “Una falta d’entesa a la feina que va estendre’s també a la vida personal. Miguel va haver de renunciar a moltes ofertes de feina per centrar-se en la ficció, mentre que la cantant va continuar endavant amb la gira de concerts i això va afectar profundament a l’estabilitat de la relació”.

El seu entorn més proper no té clar que aquesta sigui una ruptura definitiva, però, ja que asseguren que han tingut altres crisis abans. De moment haurien acordat passar el Nadal separats i després, el temps confirmarà què passa.