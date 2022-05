Aitana i Miguel Bernardeau publiquen fotos del seu xalet nou

Aitana i Miguel Bernardeau van traslladar-se a un xalet de Madrid fa uns mesos, una casa en la que conviuen amb els seus dos gossos. Els veïns de l’exconcursant d’Operación Triunfo i l’actor d’Élite van vendre’ls a la premsa i van donat detalls de les obres de reforma que s’estaven fent, un canvi en la finca dels anys 70 que la transformat per complet. Fins ara només s’havien vist fotografies de la façana, les que evidenciaven que era una casa gran i ben maca. Ha estat ara quan l’exitosa parella ha volgut mostrar algunes parts de l’interior de la primera casa que comparteixen. Com? A través de diverses publicacions en els seus respectius perfils d’Instagram, unes fotos que no han passat desapercebudes pels seus seguidors més tafaners… els qui es mostren contents de poder veure com tenen decorada la casa.

Així és l’interior del xalet d’Aitana i Miguel Bernardeau

Miguel Bernardeau, conegut per ser el fill d’Ana Duato de Cuéntame, ha mostrat part del menjador en una fotografia amb el gos. Se’l veu disfressat de Halloween, però això és el que menys interessa del post. En la imatge es demostra que han optat per pintar totes les parets en blanc. En el saló compten amb un armari de fusta en el mateix color, juntament amb unes estanteries en fusta a joc amb les làmpades. El terra és tot de parquet, mentre que els radiadors són d’estil clàssic però en color negre per atorgar un disseny industrial.

Miguel Bernardeau mostra part del menjador | Instagram

L’Aitana, per la seva banda, ha estat l’encarregada de mostrar com és la cuina que comparteixen. Aquesta part de la casa es veu de passada, ja que simplement és el fons d’un vídeo que ha compartit per mostrar el seu suport cap al poble ucraïnès durant la guerra amb Rússia. En la fotografia destaca la làmpada en blau, d’estil modern. I al fons, a cuina americana amb electrodomèstics d’última generació i una gran taula en fusta amb les cadires a joc. També destaca la presència d’una planta ben gran que separa els dos espais. A l’altra banda de l’habitació diàfana, el saló; en el qual van col·locar l’arbre de Nadal. Compten amb una gran paret tota de vidre, la que tapen amb unes cortines llargues fins a terra.

Aitana ensenya la cuina de casa | Instagram

La cantant també mostra la decoració nadalenca | Instagram

La cantant i l’actor mostren alguns racons de la casa

La casa té diverses plantes, per la qual cosa necessiten una escala. En el cas de la parella, Aitana i Miguel han optat per construir-ne una d’estil molt modern amb el mateix parquet del terra. La barana? Fina i negra a joc amb els radiadors. En aquesta fotografia de la cantant també s’observa el marc d’un dels miralls, d’estil rústic.

L’exconcursant d’Operación Triunfo mostra la decoració del xalet | Instagram

Pel que fa a l’exterior del xalet, fins ara només s’havien publicat imatges de la façana de pedra i maons. Gràcies a l’actor de Netflix, podem veure que també compten amb un gran jardí amb piscina. L’espai està decorat amb un munt de plantes, així com per uns miralls rodons una mica estranys que decoren la part superior del chill out que hi han instal·lat. Al fons, també es distingeix l’estàtua d’un buda.

|Miguel Bernardeau mostra la piscina de casa | Instagram

El xalet es troba molt a prop de la casa dels pares de Miguel Bernardeau

La finca es troba a Dehesa de la Villa, a Madrid, i està valorada en 750.000 €. La propietat es tracta d’un xalet de 270 metres quadrats distribuït en tres plantes i construït en els anys 70, el que els va forçar a fer-hi una reforma integral de l’interior. La part central del projecte arquitectònic va consistir en la transformació de la terrassa solàrium de la planta de dalt en més superfície de casa.