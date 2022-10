Ramón García embogeix en directe: “Idiotes, imbècils i amargades”

Ramón García ha perdut els papers totalment durant l’últim programa d’En compañía, l’espai que presenta a la televisió local de Castella La Manxa. L’icònic presentador del Grand Prix ha esclatat contra una part de les teleespectadores, a les qui ha insultat de males maneres sense tallar-se ni un pèl.

Tot començava amb la queixa d’una de les convidades, que lamentava que altres noies l’estaven criticant per anar a televisió a buscar parella. Això va fer molta ràbia a Ramonchu, que les va deixar verdes per parlar malament: “Què té de dolent que vinguis aquí a buscar parella? Tontes del cul que pensen això… És cert que hi ha senyores que critiquen a les altres per venir aquí? Has de ser retardada, recargolada, retrògrada, idiota i imbècil per criticar una altra senyora que ve aquí per ser feliç”.

No content amb això, Ramón García ha prosseguit en l’al·legat: “Son molt idiotes perquè estan passant per la mateixa soledat i critiquen algú que ve a solucionar-ho… així els va la vida: amargades, carrinclonades per les famílies, soles a casa… i què els queda entreteniment? Criticar amb les altres, vergonya els hauria de donar amb l’edat que tenen.

RAMÓN GARCÍA ESTALLA con las viejas del visillo qué critican a las invitadas que van a su programa #television #Momentazo pic.twitter.com/99QUt6Ex2e — TVMASPI (@sebas_maspons) October 20, 2022

“Quedin-se’n a casa i no critiquin a les altres. Moriu-vos soles del fàstic, però deixeu que les altres siguin felices. No parlin de coses que no entenen ni saben. Continuïn donant voltes com porquetes en els seus propis fems, però deixin a la resta de dones que volen refer la seva vida. No interrompin la felicitat d’altres persones perquè hi ha altres senyores que són bona gent i que se senten cohibides per la seva mesquinesa, per la seva manera de ser i per la seva falta d’educació”, ha afegit en un discurs que s’ha viralitzat a la xarxa i que ha acabat generant moltíssims comentaris per la seva duresa.