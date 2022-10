Concha Velasco pateix un ensurt a la residència: “Han reaccionat a temps”

Concha Velasco ha patit un ensurt en el seu estat de salut que ha preocupat la família. La icònica actriu es troba ingressada en una residència des de fa vuit mesos, en una clínica a la que van traslladar-la perquè la seva situació necessitava una atenció mèdica més propera i intensa. Als seus 82 anys, no travessa el seu millor moment de salut però que afortunadament està ben atesa en tot moment: “Després del petit ensurt, ara es troba molt millor perquè van reaccionar a temps i van poder coordinar amb els seus metges de l’hospital tot allò relacionat amb les seves malalties”.

Des que va decidir que estaria més còmoda en una residència, que els familiars i amics estan al seu costat sempre que poden. No la deixen sola en cap moment perquè volen que se senti recolzada: “Parlen, viatja al passat en recordar èpoques passades i la posen al dia de tot el que passa, fins i tot, en el món dels famosos. Té opinió sobre els temes més importants i parla, sense pèls a la llengua, com sempre ha fet. Entre passeig i passeig pels jardins de la residència, Concha té temps per a tot. El seu caprici és que l’omplin l’iPad de pel·lícules que veu sempre que pot perquè li continua encantant el cinema”.

Concha Velasco pateix un problema de salut a la residència | Europa Press

La família de Concha Velasco no la deixa sola en cap moment

Tots aquells que van a visitar-la després diuen davant de la premsa que l’han vist bé. Això sí, reconeixen que per a la família no va ser gens fàcil prendre aquesta decisió: “Al principi és un xoc i prendre la decisió ha estat molt difícil, encara que saben que és el que ella necessita“.

Ara s’ha sabut que el seu estat no és el millor, ja que ha tingut un petit ensurt que no han volgut especificar de què es tracta. No obstant això, s’han afanyat a dir que està millor, per la qual cosa sembla que no hauria estat cap episodi greu i que s’ha pogut recuperar ràpidament sense cap complicació.