Concha Velasco canvia de residència un mes després: “Allà se sentia trista”

Concha Velasco va ser notícia a principis del mes de març, quan va saber-se que els fills havien decidit ingressar-la a una residència. Els problemes de mobilitat se li havien agreujat i cada cop necessitava més ajuda per a tot, per la qual cosa van convèncer-la per traslladar-se a un centre especialitzat. Avui s’ha filtrat a la premsa que l’actriu ha demanat als fills que li busquin un altre lloc on viure, ja que no hi estaria gens a gust.

Així ho assegura Informalia, que expliquen que Concha considera que aquesta residència no era tan idíl·lica i còmoda com deien els fills. Tenia l’avantatge d’estar molt a prop de la casa del seu fill Manuel, que s’hi apropava cada dia per dinar amb ella. Ara bé, després d’una cerca ràpida, s’haurien decantat per un centre als afores de Madrid. Allà compta amb un jardí molt més gran, ple de flors i espai per passejar.

La icona del cinema i teatre espanyola considerava que aquella residència era “trista i poc estimulant” per a ella i es queixava que pràcticament no tenia espai per a ella. Des del seu entorn afegeixen que se sentia “tancada en una casa de pisos” i amb l’única opció de sortir amb la cadira de rodes a fer un tomb per carrers grisos. És per això que li haurien buscat una nova localització, ara més allunyada del bullici i amb més jardí per poder gaudir de les plantes i l’aire fresc.

Concha Velasco, en una de les darreres fotos que hi ha d’ella | Europa Press

Són molts els companys de professió que han anat a visitar-la a la primera residència, amb la qual cosa és probable que ara també n’acudeixin molts a aquesta. Concha Velasco té el privilegi de ser una de les professionals més estimades pels espectadors, però també per la resta d’actors i actrius. Tothom se l’estima molt, el que l’ajuda en aquestes primeres setmanes en una residència de gent gran als seus 82 anys.