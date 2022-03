Primera foto de Concha Velasco després d’ingressar en una residència

Concha Velasco ha ingressat en una residència de gent gran de Madrid. Així ho va publicar la setmana passada la revista Semana, on la família de l’actriu i ella mateixa asseguraven que aquesta és la millor decisió per a ella. L’exitosa actriu, de 82 anys, va fer el trasllat fa tres setmanes: “Estic bé, sóc feliç i em sento cuidada. Hem decidit que és el millor per a mi”, afirmava. Quan es va retirar dels escenaris van dir que viuria amb el seu fill Paco, però els problemes de mobilitat que té li feien molt difícil viure sola i haurien decidit que seria més còmode que estigués en mans de professionals.

Tot i així, el seu fill Manuel ha explicat en diversos mitjans de comunicació que la seva mare ara surt molt més que abans i que rep moltes visites a la residència. De fet, la primera imatge que s’ha vist de l’actriu després d’entrar a viure a la residència ha estat al teatre. Concha Velasco ha anat a veure al presentador Jorge Javier Vázquez, que està representant l’obra ‘Desmontando a Séneca’ al Teatro Reina Victoria de la capital espanyola.

Concha Velasco amb Jorge Javier Vázquez | Instagram Jorge Javier Vázquez

Ha estat el propi presentador qui ha publicat la fotografia a les seves xarxes, amb un carinyós missatge: “Feliç per haver-li pogut dedicar la funció a Concha Velasco. Quina emoció tenir-te entre el públic. Gràcies per tant durant tants anys”, ha escrit Jorge Javier. En la imatge es veu a l’actriu en cadira de rodes, però tan ben vestida i elegant com sempre. Una de les passions de Concha Velasco seria precisament anar al teatre, ja que no ho ha pogut fer especialment durant tots els anys en què ella s’hi ha dedicat.

“Espero que ens entenguin tots aquells que tinguin persones grans a casa. Hem de donar visibilitat a què no passa res per fer-se gran i que, afortunadament, les estrelles també es fan gran. Aquells que no parem de treballar no tenim prou temps per dedicar-los i hem d’aprofitar que pot pagar-se una residència estupenda amb la seva pensió. Té llibertat, entra i surt quan vol, diumenges anem al teatre. Va perfectament vestida i la pentinen professionals”, va explicar el seu fill Manuel.