Iñaki Urdangarin, acusat d’extralimitar-se amb els guardaespatlles

Iñaki Urdangarin torna a estar a l’ull de l’huracà per una polèmica que posa els focus en els privilegis que manté com a exmarit de Cristina de Borbó. La parella va anunciar el final del seu matrimoni a principis d’any, però encara continua apareixent públicament amb guardaespatlles… un servei que no pagaria ell, sinó el Ministeri d’Interior.

Ara s’acaba de saber que han estat apartats del servei dos dels escortes, una parella de policies que segueixen tots els passos de l’excunyat de Felip VI. El problema quin és? Que no haurien informat als seus superiors dels viatges d’Iñaki a Bidart, el municipi francès en què se’l va veure el passat gener en companyia de la seva nova parella. Les autoritats no van tenir coneixement d’aquest desplaçament, el que suposa una negligència que els hauria donat ales per fer-los fora.

El Programa de Ana Rosa afegeix que Iñaki Urdangarin també hauria fet les coses malament, ja que haurien pogut saber que s’hauria extralimitat en diverses ocasions. Hauria demanat favors als encarregats de la seva seguretat que no formen part de la seva feina, com fer que li pugessin el menjar a la feina per evitar haver de passar pel núvol de fotògrafs que es congregaven a les portes del despatx.

Iñaki Urdangarin es podria quedar sense seguretat privada ben aviat | Europa Press

Iñaki Urdangarin es quedarà sense personal de seguretat en breus

En principi, Iñaki Urdangarin deixa de formar part de la família reial ara que la separació sembla un fet. Aquest seria un bon moment perquè el Ministeri d’Interior deixés de pagar-li la seguretat, un detall que no està confirmat encara que molts mitjans asseguren que és així. En el programa de Telecinco han dit que aquest servei estaria costat uns 8.000 € mensuals, una barbaritat de diners que deixarien de gastar ben aviat quan se signin tots els papers del divorci.