Pablo Urdangarin, de lloguer en un dúplex ben luxós a Sant Joan Despí

Pablo Urdangarin viu a Barcelona des de fa un parell d’anys, quan va fitxar per l’equip d’handbol del Barça. En un primer moment va instal·lar-se a casa d’uns amics dels pares, d’Iñaki Urdangarin i Cristina de Borbó. La ubicació era perfecta, tenint en compte que es trobava a Pedralbes i, per tant, a prop del centre universitari en el que estudiava. Poc després va demanar l’ingrés a La Masia per poder conviure amb els companys d’equip i tenir allà mateix el camp d’entrenament. Doncs bé, ara torna a canviar de residència i confirma que la seva intenció és continuar vivint a la capital catalana molt de temps.

Vanitatis ha pogut saber que el segon fill de l’exmatrimoni està molt còmode amb la seva vida a la Ciutat Comtal i que ha fet el pas de llogar un pis. A partir d’ara viurà en un pis de solters amb altres dos companys d’equip, els qui s’instal·laran junts en un dúplex situat en una urbanització amb piscina a Sant Joan Despí. Recentment l’haurien captat acompanyat del pare i dels germans, els qui l’haurien ajudat a instal·lar-se.

El dúplex compta amb una planta diàfana en el segon pis que seria la que faria servir el jove. El lloguer es divideix en tres persones, però ell pagaria una mica més en haver-se quedat l’habitació més gran i amb bany privat.

Pablo Urdangarin, un dels bons al Barça | Europa Press

Així és la vida de Pablo Urdangarin a Barcelona

Pablo Urdangarin forma part de l’equip d’handbol del Barça, el que implica que hagi de seguir una dieta i una rutina d’exercici molt estricta. Durant l’estiu va ser habitual veure’l de festa en les discoteques de la zona alta, però des que va començar la temporada pràcticament no se’l veu fora del camp. Diuen que la seva vida és “molt tranquil·la” i que acostumen a fer tots els plans a casa: “Queden amb els amics a casa, demanen pizzes, prenen alguna cervesa i van a dormir aviat”.

Molts es pregunten com és la vida sentimental del segon fill de l’exduc de Palma, un noi que causa sensació entre les noies joves pel seu físic i també pel caràcter simpàtic i sociable que sempre ha mostrat davant de les càmeres. Doncs bé, sembla que són moltes aquelles que han intentat flirtejar amb ell: “Les noies es giren quan el veuen perquè el veuen molt guapo”. Ell, però, estaria centrat en els estudis i la carrera esportiva: “En aquests moments no té nòvia“, asseguren fonts properes al noi.