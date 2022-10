25 anys de la boda d’Iñaki Urdangarin i Cristina: anècdotes i polèmiques

Iñaki Urdangarin i Cristina de Borbó celebrarien avui el 25è aniversari de bodes en cas de no haver-se separat a principis d’any. No han arribat a les bodes de plata per molt poc, encara que ja feia temps que s’especulava sobre la ruptura del seu matrimoni. Per tal de celebrar aquesta efemèride, les revistes del cor han publicat diversos articles en què recorden quins van ser els moments més curiosos d’aquell enllaç.

Barcelona va omplir-se d’aristòcrates aquell 4 d’octubre del 1997, un dia en què els militars van repartir una infinitat de clavells entre els curiosos que van congregar-se a les portes de la Catedral de Barcelona. El nuvi va arribar de la mà de la seva mare i mitja hora més tard va arribar Cristina en un Rolls-royce acompanyada del pare. A la seva sortida, una multitud va aplaudir la feliç parella… una escena impensable avui dia.

El banquet el van servir al Palau de Pedralbes, que va vestir-se de gala. El menú va consistir en una sorpresa de quinoa amb verdures i pasta fresca, llom de llobarro amb sufflé de llagostins i emulsió d’oli verge. Un preludi de xocolata i crema anglesa van ser les postres escollides.

Pel que fa a les anècdotes que han recuperat, destaca que va ser Joan Carles qui va escollir la corbata d’Iñaki Urdangarin –la que no va agradar perquè no era del tot adient per a un esdeveniment així-. A més a més, revelen que durant el convit Felip VI hauria expressat que ell seria el pròxim en passar per la vicaria.

Cristina i Iñaki Urdangarin, el dia de la boda a Barcelona | TVE

Joan Carles de Borbó va intentar boicotejar la boda de Cristina i Iñaki Urdangarin

La filla mitjana de Joan Carles de Borbó i Sofia de Grècia va enamorar-se perdudament d’Iñaki, un jugador d’handbol basc que en aquell moment estava triomfant al Barça. És cert que tenia una carrera esportiva prometedora, però el seu compromís va sorprendre molt i no va agradar als monarques espanyols. No els agradava que Iñaki no tingués estudis superiors ni diners, ja que creien que això impediria que la seva filla pogués mantenir l’alt nivell de vida al que estava acostumada.

De fet, Lecturas torna a insistir en la negativa de l’emèrit: “Joan Carles volia boicotejar aquella boda i, fins i tot, hauria demanat a l’amant que intervingués per sabotejar la seva relació. No obstant això, en veure la filla tan enamorada hauria avortat la missió després d’un ultimàtum a Iñaki quan li va dir que la seva filla “no podia” viure en un pis”. Una boda en la que no van faltar els focs artificials, però que no ha tingut un final feliç.