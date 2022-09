Tercera trobada d’Iñaki Urdangarin i Cristina en menys d’un mes

Iñaki Urdangarin i Cristina de Borbó han tornat a coincidir en una reunió familiar a Ginebra. De no voler ni veure’s, a propiciar una trobada rere una altra. L’exparella s’ha tornat a veure per tercera vegada aquest mes a la casa de la germana de Felip VI a Suïssa. L’objectiu hauria estat poder quedar amb la filla petita, la Irene, que no veia el pare des de feia dies.

La sorpresa ha estat que no han quedat en una cafeteria, sinó que Cristina l’ha convidat a casa mentre ella també estava present. El que això demostra és que no tenen problema en anar veient-se, el que semblava gairebé impossible quan van publicar les fotografies de l’exduc de Palma de la mà d’una altra dona.

Vanitatis assegura que Iñaki i Cristina han superat les etapes de sentiments intensos: “Ambdós fan passos diàriament per apropar posicions i aconseguir certa estabilitat familiar. Les coses ja estan una mica més tranquil·les. Ara s’emmarquen en una nova fase en la que tot va dirigit per restablir la relació. De fet, la freqüència de les trobades és inaudita perquè abans de separar-se no es veien tant com ara”, afegeixen.

Cristina i Iñaki Urdangarin van coincidir fa un parell de setmanes | Telecinco

Cristina canvia d’actitud abans de signar els papers del divorci

El mitjà assegura que va haver-hi un moment que va suposar l’abans i el després en la seva relació. Quan Cristina s’hauria assabentat de la infidelitat del marit hauria fet l’impossible per no tornar a veure’l. Ell va conduir fins a Ginebra igualment per poder parlar amb ella i les coses s’haurien calmat. Ara bé, hauria estat en la trobada d’aquest agost quan haurien decidit deixar el mal rotllo enrere després d’una conversa de moltes hores.

L’exparella encara ha d’acabar de decidir els últims detalls sobre el seu divorci, tenint en compte que no han estipulat com quedaran les coses econòmicament parlant. Ara s’ha sabut que Joan Carles de Borbó hauria volgut intervenir per veure com quedarà el futur de Cristina quan signin els papers: “En aquest context s’emmarca el viatge que Joan Carles va fer a Ginebra fa pocs dies”.