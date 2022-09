Edurne fica la pota en ser preguntada per Elisabet II: “Això no ho poseu”

Edurne ha ficat la pota fins al fons en les declaracions que ha concedit a l’última catifa vermella a la que ha acudit. La cantant estava convidada a una gala de premis que organitza la revista Cosmopolitan, espai que alguns reporters aprofitaven per preguntar-li sobre l’estrena de la nova temporada de Got Talent en la que fa de jurat. Com era d’esperar, també han volgut conèixer la seva opinió sobre la mort d’Elisabet II ara que viu a Manchester amb David de Gea i la filla que tenen en comú.

Ha estat aquí quan s’ha posat nerviosa i ha acabat convidant la reina a un concert seu: “Aquest és el final d’una era. Jo crec que no hi ha ningú que hagi regnat durant tant de temps en la història. Que jo sàpiga no ha estat present en cap de les meves actuacions, però potser ha estat en algun dels meus concerts i no ho ha dit! M’encantaria que vingués a un dels meus concerts, està convidadí… Ui, t’anava a dir que està convidadíssima, però s’acaba de morir. Això no ho poseu! Encara estic en xoc amb la notícia, però sí, m’hauria encantat que hagués estat en alguna de les meves actuacions”.

Com era d’esperar, el vídeo s’ha viralitzat fins al punt de convertir el seu nom en tendència a Twitter. La reacció de la gran majoria de gent ha estat riure-se’n però sense fer mala sang. Tots li han mostrat el seu suport i han assegurat que a ells també els podria haver passat.

Sigo en shock con este vídeo de Edurne JAJAJAJAJA pic.twitter.com/L7DDPi1aLD — B O R J A (@Borck1) September 12, 2022

Edurne, molt sorpresa davant d’una imitació brutal a Got Talent

Aquest dimarts, Edurne ha reaparegut a Telecinco en la segona audició de Got Talent. La cadena emetia una nova entrega d’aquesta temporada, en la que la cantant forma part del jurat juntament amb Risto Mejide, Paula Echevarría i Dani Martínez. Tots s’han quedat amb la boca oberta davant de la imitació de Paulo Rojas, actor i músic que s’ha especialitzat en imitar Miguel Bosé des de fa anys.

Paulo Rojas y su gran parecido a Miguel Bosé dejan al jurado con la boca abierta 😱



💫 #GotTalent2 💫

🔵 https://t.co/fenrUL3cxH pic.twitter.com/lw97MlgNte — Got Talent España (@GotTalentES) September 13, 2022

L’artista té molts imitadors, però és cert que pocs parlen i canten d’una manera tan i tan similar a ell. Edurne no s’ho creia: “Ha estat com veure a Miguel Bosé”, deia abans de donar el seu sí. No ha tingut un vot unànime, per això, ja que Risto Mejide li ha donat a ‘no’ en pensar que el seu talent no tindria més recorregut ni evolucionaria. Caldrà esperar per veure si realment sorprèn en la següent aparició.