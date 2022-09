Crítiques a Laura Pausini per negar-se a cantar un himne antifeixista

Laura Pausini ha acabat sent protagonista del programa d’El Hormiguero d’aquest dilluns, en què l’han entrevistat una altra vegada. La cantant italiana és un dels personatges que més vegades ha acudit a l’espai de Pablo Motos, el que no vol dir que les seves intervencions sempre siguin fàcils. De fet, ha deixat anar una frase que s’ha viralitzat ràpidament i que ha generat una allau de crítiques cap a ella.

Les formigues del programa proposaven als convidats, Laura Pausini, Luis Fonsi i Antonio Orozco, que cantessin diverses cançons. El problema arribava precisament en aquesta secció, quan posaven la Bella Ciao que ha popularitzat La Casa de Papel. Recordem que aquesta és una cançó popular italiana que va ser adoptada com a himne de la resistència antifeixista mentre lluitaven contra els nazis alemanys que ocupaven el país.

Quin va ser el problema? Que Laura Pausini es va negar a cantar aquest tema. Com ho va justificar? Tot assegurant que mai no canta cançons amb significat polític: “No, no, no… Aquesta cançó és molt política i jo no vull cantar cançons polítiques”. Davant d’aquesta reacció tan dràstica, Pablo Motos va demanar que la canviessin i en posessin una altra. No obstant això, molts teleespectadors van destacar a Twitter el que acabava de passar.

Trancas y Barrancas traen una nueva edición de ‘Fulgor’ #LaVozEH pic.twitter.com/R3qkcbFLbA — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 12, 2022

La diputada Adriana Lastra carrega contra la decisió de Laura Pausini

La seva reacció ha estat molt criticada, finalment, i l’han deixat verda per no voler cantar una cançó contra el feixisme. El punt culminant arribava quan la diputada socialista Adriana Lastra també es pronunciava al respecte: “Negar-se a cantar una cançó antifeixista diu molt de la senyora Pausini i res positiu“, etzibava.

Negarse a cantar una canción antifascista dice mucho de la señora Pausini, y nada positivo. https://t.co/n5yEtgV6Or — Adriana Lastra (@Adrilastra) September 13, 2022

Laura Pausini es justifica per intentar defensar-se

Molts teleespectadors més han volgut sumar-se a la crítica cap al cantant: “Què té de dolent cantar una cançó antifeixista?” o altres que també ataquen Pablo Motos: “Ara m’agradaria saber si hagués cantat una de més propera al presentador”. Molts fans de Laura Pausini l’han volgut defensar, també, en destacar que sempre ha estat una dona favorable als drets LGTBI i el feminisme.

Un debat que li ha donat ales a l’artista per pronunciar-se públicament: “No canto cançons polítiques de dretes ni d’esquerres. El que penso de la vida ho canto des de fa 30 anys. Que el feixisme sigui una vergonya absoluta em sembla obvi per a tothom. No vull que ningú m’utilitzi per fer propaganda política”.