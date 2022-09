La mare de Rosalía, administradora de l’exitosa empresa de l’artista

Rosalía ha aconseguit ser considerada una estrella internacional, un somni que mai no hauria cregut que es convertiria en realitat en tan poc temps. La seva arribada al món de la música va començar per la porta gran, una fama que l’ha fet tocar el cel. Actualment es troba de gira per tot el món amb Motomami, un disc que li està generant moltíssimes alabances i també diners.

Avui a El Español descobreixen que darrere d’aquesta idea s’amaga la mare de l’artista, Pilar Tobella. Ella ha inspirat la cantant de Sant Esteve de Sesrovires en un concepte de dona empoderada que ha triomfat. La matriarca de la família sempre ha fet servir la moto per moure’s, fins al punt d’anar a buscar les filles a l’escola en motocicleta. Aquest darrer àlbum està dedicat a ella, la dona que gaudeix de l’èxit de la filla en un segon pla molt discret. Sempre que la premsa l’ha pogut trobar, ella ha demanat que no li fessin preguntes perquè vol mantenir l’anonimat.

I a què es dedica la mare de Rosalía? És habitual veure-la a tots els concerts de la filla, un acompanyament familiar que també té a veure amb el seu rol dins del projecte musical de la filla. I és que ella és l’administradora única de l’empresa Motomami S. L., l’empresa familiar que van crear el 2019 per gestionar la carrera de Rosalía. Ella s’encarrega de tots els aspectes burocràtics de les gires, per exemple, en una societat molt rendible tenint en compte que en el seu primer any de vida van ingressar gairebé cinc milions d’euros.

La mare de Rosalía no vol parlar amb la premsa | Telecinco

La mare i la germana de Rosalía van deixar les respectives feines per ajudar-la

Fins llavors, la mare de Rosalía treballava com a directora comercial d’una empresa dedicada a la fabricació de plaques i etiquetes de metall. Un canvi de vida que també va experimentar la seva altra filla, la germana de Rosalía, que va deixar de treballar en un hotel per convertir-se en una de les ments creatives en l’estilisme de la cantant.

La mare vol mantenir l’anonimat i sembla que fins i tot en el seu poble intenta passar desapercebuda. Els veïns asseguren que la família viu d’una manera molt normal i que sempre es mantenen discrets. Rosalía està triomfant en el món de la música, però la resta de la família prefereix mantenir els peus a terra i ajudar-la a què la fama no l’afecti massa.