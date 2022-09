Chanel revela si TVE paga a canvi de l’actuació a ‘Eurovisió’

Chanel va triomfar a Eurovisió gràcies a una interpretació espectacular de SloMo, un tema molt criticat per al que van crear una coreografia que va deixar tota Europa sense paraules. La d’Olesa de Montserrat ha estat la primera convidada a l’estrena d’El Hormiguero, que ha engegat aquest dilluns després de tot l’estiu aturats. Pablo Motos ha comptat amb l’ajuda de la cantant per intentar captivar els teleespectadors en la seva dissetena temporada, una fita que continua sorprenent a molts.

Aquestes últimes hores, l’artista ha estat notícia per una fotografia en què se li podien veure uns bonys a les dents. Ràpidament van aparèixer dentistes que donaven nom a aquest problema, el que en realitat es tractava d’un tractament d’ortodòncia invisible nou per alinear bé la dentadura i ajudar a tenir una mossegada més forta. Chanel no ha parlat de les seves dents a l’entrevista, però sí de diners.

Chanel treu a la llum si els cantants cobren o no per actuar a Eurovisió

Com era d’esperar, han aprofitat la seva presència per preguntar-li sobre l’experiència a Eurovisió. Un dels dubtes que genera més curiositat té a veure amb el sou que cobren a canvi d’actuar-hi. Quant li van pagar a ella? La resposta ha estat sorprenent: “No em van pagar res, no paguen sou… Et paguen totes les dietes, això sí”. El que sembla que sí que els hi donen és tot l’alcohol que vulguin: “Quan ets allà a la green room esperant, l’organització et va portant copes i et poden portar una altra ampolla sencera si se t’acaba”.

La seva participació va ser molt aplaudida, però hi tornaria? “Si em diuen que aquest any he de tornar-hi diria que no, ja que crec que hem de deixar el legat a altres persones als qui els faci il·lusió perquè anar-hi t’ajuda a desenvolupar-te com a artista”.

Chanel està acabant de gravar el nou disc a Miami: “Estic treballant en aquest disc des d’abans d’Eurovisió. El que estic fent és nou per a mi i estic trobant el meu so i trobant-me a gust amb el que estic fent. Això és un regal per als meus fans, per als qui vull donar-ho tot. Ho estic fent a foc lent, però no us preocupeu perquè arriba ja de ja. En principi podrà sortir abans de les festes de Nadal“.

Ser famosa l’ha ajudat a vendre més discos, encara que ella també pateix les conseqüències negatives de la fama: “He de dir que m’espanten una mica les notícies falses sobre mi i que encara m’afecten les crítiques. Sóc conscient que tot el que puja baixa, però estic gaudint del moment com si fos una nena petita. Sé que res no és etern i per això visc el moment. Trobo a faltar ser anònima, no t’ho negaré, ja que tinc molts dies dolents i la fama no és fàcil de gestionar encara que es compensi amb altres coses”.

“Está ya de ya”, @ChanelTerrero nos adelanta sorpresas de su esperado disco #ChanelEH pic.twitter.com/AwI8n5PG6q — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 5, 2022

Pablo Motos revela les novetats d’aquesta temporada d’El Hormiguero

El presentador ha aprofitat aquesta primera emissió per agrair la confiança dels teleespectadors un altre any i per anunciar algunes novetats. Un dels nous col·laboradors serà Omar Montes, qui reconeix que encara no sap ben bé què farà: “Sé que la seva secció es diu sé que ens estan enganyant, però poca cosa més”. També han fitxat una coach, la Lali Espósito, que tindrà una secció setmanal.

El que no ha canviat? El discurs inicial de Pablo Motos en què critica tot el que fan els polítics: “Els preus estan més alts que en els últims 40 anys. A veure què tal se’ns dona l’hivern, perquè si tenen raó les notícies, estem anant tots cap a l’apocalipsi. La inflació és el pitjor que li pot passar a un país, més enllà de començar una guerra. El problema és que no sembla que els nostres polítics ens vagin a salvar. Què ens queda? Estar desperts, buscar-nos la vida i ajudar-nos entre nosaltres. Jo no confio en els polítics, però sí en les persones. Nosaltres som aquí per donar-vos alegria, per això aquest any El Hormiguero ho petarà“.