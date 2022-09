Chanel apareix amb una malformació a les dents i revelen què li ha passat

Chanel ha estat notícia aquest cap de setmana per un concert multitudinari que l’ha retornat a la primera línia mediàtica. El seu pas per Eurovisió la va fer tocar el cel, gràcies a una interpretació brillant que la va ajudar a ocupar el tercer lloc del podi. La d’Olesa de Montserrat ha generat un munt de notícies des de llavors, el que demostra que l’expectació mediàtica al seu voltant continua en un nivell molt alt. Ara els seguidors han començat a parlar d’ella en un debat una mica absurd sobre la seva dentadura.

La noia publicava un vídeo en primer pla que treia a la llum que tenia un petit bony als queixals, el que ha generat molta curiositat. Arran de l’allau de comentaris que han anat apareixent a través de les xarxes socials, mitjans com El Español s’han posat en contacte amb una dentista que revela quin motiu hi ha darrere d’aquesta aparent malformació.

“El que porta Chanel en el seu somriure es diuen atache, una paraula que potser no sona a tothom. Parlem d’una ortodòncia amb alineadors transparents, unes petites boles de compòsit que s’adhereixen a la cara externa de les dents durant el tractament d’ortodòncia amb alineadors”, explica. Diu que hi ha vegades en què aquests tractaments basats en fèrules transparents necessiten punts de suport per realitzar moviments concrets.

Chanel crida l’atenció amb una dentadura estranya | Instagram

Segons el testimoni d’aquesta professional, Chanel hauria començat un tractament innovador per corregir el somriure per un motiu estètic i també de salut: “Gràcies a aquesta ortodòncia, la cantant millorarà l’alineació de les dents i també la mossegada“. El principal avantatge d’aquest tipus és que és molt discret, ja que només són apreciables en distàncies curtes. A més a més, es poden treure i tornar a col·locar fàcilment i això permetria que Chanel se’ls pogués treure durant les actuacions.

Chanel acaba l’estiu en companyia del seu nou xicot

Poc després de descobrir-se el secret de la seva nova dentadura, la cantant catalana ha publicat una fotografia en què se la veu amb el xicot. Cal recordar que va treure a la llum la seva relació amb ell fa poques setmanes, quan els fotògrafs els van enxampar junts gaudint d’unes vacances estiuenques molt luxoses a les Illes Balears.

Chanel publica una foto amb el xicot | Instagram

La parella estaria gaudint d’una bona època, tal com demostren les fotografies romàntiques que estan publicant a Instagram. De moment opten per no concedir declaracions sobre la seva relació per intentar mantenir-la allunyada de la persecució mediàtica, el que serà difícil per culpa de la fama de l’artista.