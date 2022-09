Letícia i Carla Vigo, distanciades des de fa un any: “Relació complicada”

Letícia hauria manifestat la seva indignació per l’actitud de la neboda més mediàtica, la Carla Vigo Ortiz. Filla de la germana que va treure’s la vida, la jove ha acaparat molta atenció perquè és dels pocs membres de la família que ha parlat amb la premsa i que s’ha sincerat sobre la seva vida privada sense cap mena de filtre. Sembla que la Casa Reial li hauria cridat l’atenció moltes vegades, però ella continua explotant la faceta d’actriu i influencer.

L’escriptora Carmen Duerto explica a Divinity que Letícia i Carla estaven molt unides quan ella era petita, especialment des que Érika va treure’s la vida i la va deixar orfe: “Tenien un contacte molt estret després del que va passar. Tenien tanta relació i implicació que duia una polsera amb el nom de Carla al costat de la de les filles”.

Aquesta relació tan pròxima hauria canviat radicalment l’any passat, quan la noia va començar a parlar de la seva vida a televisió i diverses entrevistes: “Des de fa un any, la relació és molt complexa i m’atreviria a dir distanciada. Tots sabem més o menys com és Letícia, així que crec que podeu fer-vos a la idea sobre si li ha donat un toc d’atenció o no”.

Carla Vigo rep la fúria d’un seguidor | Instagram

Ara bé, Carla mantindria el contacte amb les cosines malgrat el distanciament de la tieta: “Amb les cosines no ha deixat de tenir relació. L’única cosa que ha provocat que no tinguin tant tracte com abans és la diferència generacional i que Elionor i Sofia tinguin cada vegada més compromisos”.

La família continuaria trencant-se una mica, el que deixa clar que Carla Vigo està cada vegada més sola per culpa de les ganes que té de parlar obertament sobre la seva vida quan li han recomanat que no ho faci. Ella no ha comentat si és cert que la relació amb Letícia s’ha refredat, però no seria estrany que ho acabés fent.