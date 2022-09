Iñaki Urdangarin manté un gran privilegi després del divorci de Cristina

Iñaki Urdangarin i Cristina de Borbó van confirmar que se separaven el passat mes de gener, moment en què van publicar-se unes fotos de l’exduc de Palma que demostraven que mantenia una relació paral·lela amb una altra dona. Des de llavors han canviat molt les coses, ja que ell ha consolidat la relació amb la companya de feina i ella sembla que l’ha perdonat mínimament perquè ara ja tolera quedar amb ell de tant en tant.

Els paparazzi estan encantats amb la nova relació d’Iñaki i Ainhoa Armentia, els qui han deixat d’amagar-se i ara passegen de la mà tranquil·lament sense problema. Això ha permès que els captessin a Formentera en unes fotos molt passionals, illa a la que han escollit com a destí de la primera escapada romàntica. Mentre molts es fixaven en els petons que s’han fet, la revista Semana ha publicat una fotografia que demostra que Iñaki Urdangarin encara té guardaespatlles.

Iñaki Urdangarin continua gaudint de protecció oficial | Europa Press

Iñaki Urdangarin i Jaime de Marichalar, amb protecció oficial malgrat els divorcis

L’excunyat de Felip VI va acompanyat de dos agents, els qui fins ara tenien l’encàrrec de protegir-lo perquè era el marit de Cristina de Borbó. Molts pensaven que deixaria de tenir aquesta protecció en separar-se, però la sorpresa ha estat comprovar que encara va acompanyat d’escortes. La revista ha preguntat al Ministeri d’Interior per què encara gaudeix d’aquest privilegi, però no ha volgut pronunciar-se al respecte. Cal recordar que el Consell de Transparència va preguntar sobre la seguretat d’Urdangarin i el seu cost, sobre el que no van respondre perquè deien que no volien parlar sobre el tema per la seguretat d’Iñaki i dels agents.

Mai no s’ha confirmat si els guardaespatlles de Jaime de Marichalar estan pagats amb fons públics o no, tampoc. L’ex d’Elena de Borbó va mantenir agents de policia sempre que sortia al carrer. En preguntar-li, ara fa uns mesos, si se li havia retirat la protecció, no van voler confirmar-ho: “Per motius de seguretat de l’Estat no podem respondre aquesta incògnita”. Així que no se sap qui paga aquests guardaespatlles, un tema que mai no s’ha especificat ni tan sols en ser preguntats concretament sobre el tema.