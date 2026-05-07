Adéu a la fregidora d’aire: el nou forn intel·ligent de 30 litres que cuina el doble de ràpid i jubila la teva ‘Air Fryer’

Reconeguem-ho d’entrada: totes vam caure en la febre de la fregidora d’aire. Semblava l’invent definitiu per a la nostra dieta, però després d’uns mesos d’ús intensiu, l’idil·li s’ha començat a esquerdar. Que si el cistell és massa petit per a tota la família, que si la pizza no hi cap sense doblegar-la o que si hem de cuinar per tandes quan venen amics a sopar.
Aquesta frustració de tenir el marbre ple d’andròmines que només fan una cosa alhora té els dies comptats. La enginyeria de l’atenció culinària s’ha desplaçat cap a un nou dispositiu que promet ser el botxí oficial de la Air Fryer tradicional. Es diu HAF-SO30LBK i no és un electrodomèstic més; és el cervell que la teva cuina necessitava per sobreviure al ritme de 2026.
El gegant que cap al teu marbre
La marca HDC ha donat un cop sobre la taula amb aquest llançament que ja està generant un soroll mediàtic brutal entre les expertes en llar i decoració. Estem davant d’un forn smart multifunció que combina el millor de tres mons: la rapidesa de la fregidora sense oli, la capacitat d’un forn de convecció i la precisió d’una deshidratadora de gamma alta.
El que realment ens ha deixat bocabadades és el seu volum interior. Mentre que una fregidora convencional sol patir per cuinar un pollastre sencer o unes quantes cuixes, aquest dispositiu compta amb 30 litres de capacitat. Sí, ho has llegit bé. És l’espai suficient per alimentar una família sencera o preparar un sopar de grup sense haver d’esperar torns interminables davant de l’aparell.
Al tenir una potència de 1800 W i un sistema de convecció ultra eficient, aquest forn redueix gairebé a la meitat el temps de cocció respecte a un forn de paret tradicional. El teu estalvi en la factura de la llum ho notarà des del primer mes, especialment amb els preus actuals de l’energia a Espanya.
Més enllà de les patates fregides: 18 programes per no pensar
Si ets de les que odia barallar-se amb els temps, les temperatures i les textures, pots respirar tranquil·la d’una vegada. Aquest dispositiu incorpora una pantalla tàctil intuïtiva que sembla treta d’una nau espacial, però amb 18 modes preestablerts que t’ho posen molt fàcil. Des de pizzes amb la base realment cruixent fins a carns rostides que es desfan a la boca, passant per una funció de deshidratació que aguanta fins a 12 hores per als teus snacks saludables.
Però el veritable “secret” que el diferencia de qualsevol proposta de Lidl o Amazon és la seva capacitat de combinació dual. Pots programar dues funcions de cocció consecutives. Imagina començar daurant una peça de carn a alta temperatura i que el forn, de forma totalment autònoma, canviï la configuració per acabar amb un rostrit lent i sucós sense que tu hagis d’aixecar-te del sofà. (És gairebé com tenir un xef invisible vigilant la porta per tu).
La seguretat també ha pujat de nivell de manera exponencial. Han dissenyat una porta de 5 capes amb doble vidre de seguretat. Això no només evita cremades accidentals si tens criatures o mascotes curioses a casa, sinó que crea un segellat tèrmic que manté tota l’escalfor dins de la cavitat, aconseguint aquest acabat de restaurant: exterior cruixent i interior perfectament cuinat.
Què inclou la caixa del nou objecte de desig?
A diferència d’altres marques que t’obliguen a comprar els accessoris a part per inflar el preu final, HDC ha decidit incloure tot el pack necessari. El kit inclou tot el necessari per començar a cuinar en el minut u: reixeta per enfornar, safata antiadherent, safata especial per a pizzes, cistella per a fregir sense oli i fins i tot un manipulador de safates per no jugar-te la integritat dels dits.
I parlem de la neteja, aquest drama diari que ens fa mandra només de pensar-hi. El forn inclou una funció de autoneteja i està fabricat amb materials que repel·leixen la greix de manera natural. S’ha acabat el calvari d’estar fregant el cistell de la fregidora durant deu minuts després de sopar. Amb un drap humit i una mica de sabó suau, el forn queda com nou per a la següent batalla culinària.
Aquesta versatilitat el fa ideal per a cuines petites o pisos de lloguer on el forn principal sol ser antic o poc eficient. Ocupa un espai similar al d’un microones gran, però et permet desterrar tres o quatre aparells que només agafen pols a l’armari.
És el moment de fer el canvi definitiu?
Si encara fas servir el forn gran per escalfar dos banyons o si la teva fregidora d’aire se’t queda curta cada vegada que fas sopar per a quatre persones, la resposta és un sí rotund. Estem vivint una transició clara en el mercat: de dispositius que només “fregien” a centres de cocció intel·ligent que optimitzen cada watt d’energia i cada segon del teu temps.
Organismes de consum com la OCU ja han advertit en el passat sobre l’eficiència dels petits forns de convecció davant dels grans electrodomèstics encastats, i aquest model de 1800 W n’és l’exemple perfecte. El mercat es mou ràpid i, encara que aquest model acaba d’aterrar amb força, la tendència global cap al minimalisme tecnològic és imparable.
Les fregidores d’aire de primera generació ja estan començant a omplir les aplicacions de segona mà com Wallapop perquè les seves propietàries s’han passat al format forn smart. És l’evolució natural d’un consumidor que ja no només vol menjar sa, sinó que vol fer-ho amb la màxima comoditat possible.
La demanda d’aquest tipus de forns híbrids sol disparar-se durant les setmanes de llançament. Si busques renovar la teva cuina o fer un regal d’aquells que deixen empremta, aquest és el model a seguir de prop abans que s’esgoti el stock inicial de les primeres unitats promocionals.
Al cap i a la fi, cuinar de manera equilibrada no hauria de ser una tasca pesada ni estar limitada per la mida d’un cistell de plàstic que sempre queda petit. Invertir en un dispositiu que et permet deshidratar fruita pel matí per portar a la feina i rostir un pollastre sencer per sopar és, senzillament, jugar en una altra lliga professional.
Vas a seguir esperant que la teva vella fregidora faci el típic “piiiip” de final de cicle o vas a fer el salt a la cuina del futur amb un forn que realment ho fa tot? Nosaltres ja estem fent lloc al marbre de la cuina perquè tenim claríssima la resposta.