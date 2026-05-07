Adiós a la freidora de aire: el nuevo horno inteligente de 30 litros que cocina el doble de rápido y jubila tu ‘Air Fryer’

Reconozcámoslo de entrada: todas caímos en la fiebre de la freidora de aire. Parecía el invento definitivo para nuestra dieta, pero después de unos meses de uso intensivo, el idilio ha comenzado a resquebrajarse. Que si la cesta es demasiado pequeña para toda la familia, que si la pizza no cabe sin doblarla o que si tenemos que cocinar por tandas cuando vienen amigos a cenar.

Esta frustración de tener la encimera llena de artilugios que solo hacen una cosa a la vez tiene los días contados. La ingeniería de la atención culinaria se ha desplazado hacia un nuevo dispositivo que promete ser el verdugo oficial de la Air Fryer tradicional. Se llama HAF-SO30LBK y no es un electrodoméstico más; es el cerebro que tu cocina necesitaba para sobrevivir al ritmo de 2026.

El gigante que cabe en tu encimera

La marca HDC ha dado un golpe sobre la mesa con este lanzamiento que ya está generando un ruido mediático brutal entre las expertas en hogar y decoración. Estamos ante un horno smart multifunción que combina lo mejor de tres mundos: la rapidez de la freidora sin aceite, la capacidad de un horno de convección y la precisión de un deshidratador de gama alta.

Lo que realmente nos ha dejado boquiabiertas es su volumen interior. Mientras que una freidora convencional suele sufrir para cocinar un pollo entero o varias piernas, este dispositivo cuenta con 30 litros de capacidad. Sí, lo has leído bien. Es el espacio suficiente para alimentar a una familia entera o preparar una cena de grupo sin tener que esperar turnos interminables delante del aparato.

Al tener una potencia de 1800 W y un sistema de convección ultra eficiente, este horno reduce casi a la mitad el tiempo de cocción respecto a un horno de pared tradicional. Tu ahorro en la factura de la luz lo notará desde el primer mes, especialmente con los precios actuales de la energía en España.

Más allá de las patatas fritas: 18 programas para no pensar

Si eres de las que odia pelearse con los tiempos, las temperaturas y las texturas, puedes respirar tranquila de una vez. Este dispositivo incorpora una pantalla táctil intuitiva que parece sacada de una nave espacial, pero con 18 modos preestablecidos que te lo ponen muy fácil. Desde pizzas con la base realmente crujiente hasta carnes asadas que se deshacen en la boca, pasando por una función de deshidratación que aguanta hasta 12 horas para tus snacks saludables.

Pero el verdadero «secreto» que lo diferencia de cualquier propuesta de Lidl o Amazon es su capacidad de combinación dual. Puedes programar dos funciones de cocción consecutivas. Imagina comenzar dorando una pieza de carne a alta temperatura y que el horno, de forma totalmente autónoma, cambie la configuración para terminar con un asado lento y jugoso sin que tengas que levantarte del sofá. (Es casi como tener un chef invisible vigilando la puerta para ti).

La seguridad también ha subido de nivel de manera exponencial. Han diseñado una puerta de 5 capas con doble vidrio de seguridad. Esto no solo evita quemaduras accidentales si tienes criaturas o mascotas curiosas en casa, sino que crea un sellado térmico que mantiene todo el calor dentro de la cavidad, consiguiendo ese acabado de restaurante: exterior crujiente e interior perfectamente cocido.

¿Qué incluye la caja del nuevo objeto de deseo?

A diferencia de otras marcas que te obligan a comprar los accesorios a parte para inflar el precio final, HDC ha decidido incluir todo el pack necesario. El kit incluye todo lo necesario para comenzar a cocinar en el minuto uno: rejilla para hornear, bandeja antiadherente, bandeja especial para pizzas, cesta para freír sin aceite e incluso un manipulador de bandejas para no jugarte la integridad de los dedos.

Y hablemos de la limpieza, ese drama diario que nos da pereza solo de pensarlo. El horno incluye una función de autolimpieza y está fabricado con materiales que repelen la grasa de manera natural. Se acabó el calvario de estar fregando la cesta de la freidora durante diez minutos después de cenar. Con un paño húmedo y un poco de jabón suave, el horno queda como nuevo para la siguiente batalla culinaria.

Esta versatilidad lo hace ideal para cocinas pequeñas o pisos de alquiler donde el horno principal suele ser antiguo o poco eficiente. Ocupa un espacio similar al de un microondas grande, pero te permite desterrar tres o cuatro aparatos que solo acumulan polvo en el armario.

¿Es el momento de hacer el cambio definitivo?

Si aún usas el horno grande para calentar dos baguettes o si tu freidora de aire se queda corta cada vez que haces cena para cuatro personas, la respuesta es un sí rotundo. Estamos viviendo una transición clara en el mercado: de dispositivos que solo «freían» a centros de cocción inteligente que optimizan cada vatio de energía y cada segundo de tu tiempo.

Organismos de consumo como la OCU ya han advertido en el pasado sobre la eficiencia de los pequeños hornos de convección frente a los grandes electrodomésticos empotrados, y este modelo de 1800 W es el ejemplo perfecto. El mercado se mueve rápido y, aunque este modelo acaba de aterrizar con fuerza, la tendencia global hacia el minimalismo tecnológico es imparable.

Las freidoras de aire de primera generación ya están comenzando a llenar las aplicaciones de segunda mano como Wallapop porque sus propietarias se han pasado al formato horno smart. Es la evolución natural de un consumidor que ya no solo quiere comer sano, sino que quiere hacerlo con la máxima comodidad posible.

La demanda de este tipo de hornos híbridos suele dispararse durante las semanas de lanzamiento. Si buscas renovar tu cocina o hacer un regalo de esos que dejan huella, este es el modelo a seguir de cerca antes de que se agote el stock inicial de las primeras unidades promocionales.

Al fin y al cabo, cocinar de manera equilibrada no debería ser una tarea pesada ni estar limitada por el tamaño de una cesta de plástico que siempre queda pequeña. Invertir en un dispositivo que te permite deshidratar fruta por la mañana para llevar al trabajo y asar un pollo entero para cenar es, sencillamente, jugar en otra liga profesional.

¿Vas a seguir esperando que tu vieja freidora haga el típico «piiiip» de final de ciclo o vas a dar el salto a la cocina del futuro con un horno que realmente lo hace todo? Nosotros ya estamos haciendo espacio en la encimera de la cocina porque tenemos clarísima la respuesta.