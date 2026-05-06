Els vestits colorits de Zara i Mango que arrasen: la tendència més afavoridora per al teu armari de primavera

Reconeix-ho. Tens l’armari ple de roba negra i gris que et fa sentir segura, però que t’apaga la cara cada vegada que surt el sol.
La primavera de 2026 ha arribat amb una ordre directa des de les passarel·les: el minimalisme cromàtic ha mort (almenys per uns mesos).
Segur que ja has vist les noves col·leccions de Zara i Mango i t’has preguntat si realment podries portar aquests colors tan vibrants sense semblar una disfressa.
La resposta és un “sí” rotund. Però no serveix qualsevol peça; hem trobat els cinc vestits que fan que qualsevol look sembli de luxe silenciós malgrat el seu color.
Aquestes peces no només aporten llum a la teva pell, sinó que tenen patrons estratègics per estilitzar la silueta sense haver de recórrer sempre al negre aprimador.
El rosa fúcsia que fa efecte “bona cara” immediat
Comencem fort amb el color que està dominant els aparadors de Zara a tot el país. No és un rosa qualsevol, és el to “vitamina” que necessites.
Aquest vestit de lli amb tall “midi” i escot en v és una joia del disseny assequible per només 39,95 euros. (I sí, les talles grans ja estan volant).
El secret d’aquesta peça és la seva cintura elàstica amagada. Defineix la corba sense marcar absolutament res de la zona de l’abdomen, un detall que agraïm totes.
Ens encanta perquè combina tant amb unes sandàlies planes de cuir com amb uns talons si tens un esdeveniment d’última hora. És la versatilitat real feta vestit.
Atenció a la lletra petita del disseny: el lli d’enguany ve barrejat amb viscosa, el que significa que s’arruga molt menys que el de temporades passades. Una victòria total per a les que odiem la planxa.
El blau real de Mango: L’alternativa elegant al negre
Si encara tens por de fer el salt al color, Mango té la solució intermèdia perfecta amb un blau elèctric que frega la perfecció arquitectònica.
Aquest model és un “wrap dress” o vestit creuat. És el patró que els experts en morfologia recomanen sempre per crear una silueta de rellotge d’arena de forma instantània.
Costa 45,99 euros i el teixit té una caiguda pesada que fa que sembli comprat en una boutique de luxe de la Diagonal de Barcelona.
Nosaltres l’hem vist combinat amb accessoris en daurat i l’efecte és de sofisticació absoluta. És el vestit ideal per anar a l’oficina i després sortir a sopar sense passar per casa.
Dada clau per al teu estalvi: Mango ha anunciat que aquest to serà part de la seva col·lecció permanent, així que és una inversió que no passarà de moda al juny.
Verd esperança (i tall “cut-out”) per a les més atrevides
El verd maragda ha tornat amb una força imparable. Zara ha llançat una versió amb petits detalls “cut-out” als laterals que està causant furor a TikTok.
Moltes pensem que aquests forats a la cintura no són per a nosaltres, però aquest disseny està situat tan amunt que només ensenya la part més estreta de les costelles.
Aquest truc visual fa que la cintura sembli minúscula. És pura enginyeria de la moda aplicada a un preu de 29,95 euros.
Sabies que el color verd és el que millor neutralitza les vermellors de la pell? Si tens la pell sensible, aquest vestit et farà veure molt més descansada.
Un secret: si el portes amb unes vambes blanques retro, aconseguiràs aquest aire de “model fora de servei” que tant es porta aquest 2026.
El taronja “sunset”: El rei dels vespres de maig
No podíem fer aquesta llista sense parlar del taronja. Però compte, no és un taronja fluorescent, sinó un to terra cremada que queda espectacular quan ja tens una mica de bronzejat.
Aquest model de Mango destaca pel seu teixit setinat. Brilla de forma subtil, el que el converteix en l’opció guanyadora per a qualsevol bateig o comunió que tinguis a l’agenda.
El seu preu de 59,99 euros es justifica per la qualitat de les costures i el folre interior, que evita que el teixit s’enganxi on no volem.
Si vols treure-li el màxim partit, oblida les sabates negres. Combina’l amb tons “nude” o fins i tot amb lila per a un contrast color-block d’autèntica experta.
Groc llimona: El risc que val la pena córrer
Per últim, el groc. Zara ha arriscat amb un vestit túnica en groc llimona que és, bàsicament, felicitat feta roba.
És ample, còmode i no marca absolutament res. És el tipus de vestit que et poses aquells dies que et sents inflada però vols anar impecable i fresca.
Té un preu de 35,95 euros i el millor són les seves mànigues amb volum, que equilibren les malucs i donen un aire molt femení al conjunt.
Compte amb l’estoc d’aquest model: hem detectat que les unitats a les botigues físiques estan sota mínims i només queda disponibilitat a la botiga online.
El canvi d’armari que la teva ment necessita
Passar del negre al color no és només una qüestió d’estètica, és una injecció de dopamina per al teu cervell. La roba influeix en el nostre estat d’ànim més del que creiem.
Aquest 2026 la tendència ens convida a ser vistes, a ocupar espai i a gaudir de la llum. Zara i Mango ens ho han posat en safata amb aquests preus democràtics.
La validació final és senzilla: si entres en una habitació amb un d’aquests vestits, la gent et preguntarà on l’has comprat. Això no passa amb el vestit negre de sempre.
Toca revisar la cistella de la compra abans que l’efecte “sold out” t’obligui a esperar a les rebaixes de juliol. Perquè a la moda, qui dubta es queda amb el look de l’any passat.
Tu què tries? La seguretat del fosc o la revolució del color? Ens veiem al provador (segur que ens trobem a la cua).