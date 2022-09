Iñaki Urdangarin torna a Barcelona: handbol i festa amb els amics del fill

Iñaki Urdangarin torna a ser a Barcelona. L’exmarit de Cristina de Borbó ha viatjat fins a la ciutat comtal per reunir-se amb el segon fill, el Pablo, segurament amb qui més afinitat té. A ell l’hem vist abraçat en fotografies de diferents dies que demostren que s’estima molt l’únic dels quatre que ha volgut jugar a handbol com ell. El jove juga al Barça, els qui li han donat l’oportunitat de demostrar que ha heretat el talent que tenia el pare en aquest esport.

L’exduc de Palma era tota una estrella en l’àmbit esportiu, el que fa que els companys del Pablo vulguin que els ajudi i els doni consells. És per això que aquesta setmana tots els companys del jove Urdangarin haurien acceptat encantats la seva proposta de passar una nit junts a la casa que tenen a Pedralbes. Allà hi seria el pare, orgullós del seu passat de campió del que voldria haver presumit davant dels nois.

Vanitatis assegura que van veure entrar un munt de jugadors del seu equip entrant a la casa de Pablo dimecres passat, quan Iñaki els hauria donat “una lliçó magistral”. Després de passar uns dies molt romàntics a Formentera amb la nova nòvia, l’excunyat de Felip VI hauria volgut veure el fill i també els seus amics en una reunió privada. Diversos testimonis asseguren que estava on fire: va explicar acudits, va compartir anècdotes i també va reflexionar sobre l’esport. L’estada d’Iñaki també tenia a veure amb el partit que jugaria el fill i el seu equip dijous, al que va acudir a les grades per poder animar-lo com un pare més.

Iñaki i Pablo Urdangarin s’abracen en una fotografia tendra | Europa Press

Pablo Udangarin, el fill amb més afinitat amb Iñaki | Europa Press

Iñaki Urdangarin gaudeix d’uns dies amb el fill després del viatge a Formentera

Iñaki Urdangarin no ha parat quiet en tot l’estiu. L’hem vist a Bidart com és habitual en aquest període de l’any, el que passa a la zona en què la família té casa. Els viatges a Barcelona han estat constants aquests darrers mesos, els que ha fet juntament amb un parell d’escapades a Ginebra per poder veure la filla petita que encara viu allà amb Cristina. A Madrid el vam veure precisament en una trobada amb la infanta, amb qui va coincidir a Bidart una altra vegada. L’última escapada ha estat a Formentera, com dèiem, destí que ha escollit per desconnectar en companyia de la seva nova xicota, Ainhoa Armentia. Amb ella l’han vist passejar de la mà i fent-se petons apassionats a la platja, el que demostra que han decidit deixar d’amagar-se ara que la situació amb Cristina comença a ser una mica més cordial.