El fill d’Iñaki Urdangarin confessa com és la seva relació

Pablo Urdangarin mai no havia tingut tanta repercussió com ara. Ell va ser el primer membre de la família en pronunciar-se públicament sobre el divorci dels pares, d’Iñaki Urdangarin i Cristina de Borbó. Des de llavors, el jove no ha fet més que parlar amb la premsa i presumir de lloc destacat en l’equip d’handbol del Barça. Aquest cap de setmana ha tingut l’oportunitat de ser convocat amb el primer equip, el que va aprofitar per demostrar que es mereix el lloc. Com? Marcant cinc gols en pocs minuts.

En acabar el partit, els mitjans esportius van voler saber com s’havia vist i ell va deixar clar que es troba vivint un somni: “Jugar tants minuts i poder aprofitar l’experiència és increïble, a més a més en el Palau que és tan històric. Estic encantat“, reconeixia. Es mostra motivat, amb ganes de jugar i guanyar: “Crec que puc arribar bastant lluny i confio en mi mateix”, assegura.

Com era d’esperar, els periodistes no van desaprofitar l’ocasió de tenir-lo davant i també van preguntar-li pel pare. Actualment, Iñaki està fent pràctiques en el club blaugrana, en el que aprèn a ser entrenador de l’esport que el va fer famós com a jugador. El seu fill ha reconegut públicament que li dona consells: “Tinc l’exemple del meu pare, que em dona consells cada dia i m’ajuda amb tot. Tenir-lo aquí per preguntar-li qualsevol cosa i parlar d’handbol m’ajuda molt i ho aprofito quan estic jugant. Tenir la seva samarreta penjada de l’estadi també significa molt per mi”, acabava reconeixent visiblement emocionat.

Pare i fill es mostren molt units en les seves aparicions públiques | Europa Press

Pablo és el segon fill d’Iñaki i Cristina, de 21 anys i resident a Barcelona des de fa uns mesos. El jove està estudiant empresarials en un centre privat de la zona alta de la ciutat, el que compagina amb una carrera esportiva que confia que el faci triomfar. Els seus pares es mostren encantats amb la seva nova vida en l’handbol, un esport inculcat pel seu pare en el que sembla que ell també pot arribar a destacar. La relació amb els seus pares és estupenda, tal com mostren les imatges que ofereixen cada partit amb Iñaki animant-lo des de la banqueta i també amb la mare a la grada quan té ocasió. En la presentació de la temporada, vam poder veure el jove amb el pare a sobre del camp; un moment en el que es van mostrar molt tendres entre abraçades i carícies.

Iñaki i Pabo Urdangarin, abraçats en el camp del Barça | Europa Press

Sembla que Pablo és el nen mimat de la casa, l’únic que ha heretat la passió per l’handbol del pare i el més amable i simpàtic amb la premsa. Cap dels altres germans apareix amb assiduïtat a les revistes del cor, però ell s’està guanyant un lloc destacat a passos agegantats.