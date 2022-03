Iñaki Urdangarin deixa la feina i fa un canvi de vida radical

Aquesta setmana ha estat molt intensa per a Iñaki Urdangarin. L’exduc de Palma i exmarit de Cristina de Borbó ha rebut bones notícies des del jutjat, ja que ha obtingut finalment la llibertat condicional. Aquesta novetat processal li dona molt més marge per adaptar la seva rutina a un nou estat més flexible, un dia a dia que ha decidit canviar radicalment. Com? En primer lloc, ha comunicat al bufet d’advocats que deixa la feina.

Després d’un any treballant a Vitòria en l’assessoria en la que va conèixer a la seva nova parella, Ainhoa Armentia, ha volgut abandonar el seu lloc de feina per evitar l’expectació mediàtica que els envoltava des que se sabia que treballaven junts allà. Ella continuarà lligada a l’empresa, per això, ja que no veurien necessitat que ambdós marxessin del despatx.

Ara totes les mirades estan posades en ell, ja que podria buscar feina en qualsevol punt. Ja no cal que continuï a Vitòria, el que ha donat ales a que alguns donin per fet que es traslladarà a Barcelona. Això ho diuen per la notícia que va transcendir fa uns dies, la que assegurava que farà pràctiques no remunerades a l’equip d’handbol del Barça. La revista Semana publica que la seva intenció seria obrir una empresa de coaching per ajudar esportistes que estiguin començant en el món de l’esport que el va fer famós.

Iñaki Urdangarin podria tornar al Palau Blaugrana per treballar indefinidament | Europa Press

En aquests darrers mesos, Iñaki ha canviat de parella, de feina… i ara sembla que també de casa. El programa de Telecinco Ya es mediodía nega que Iñaki tingui intenció de marxar a la capital catalana, ja que acabaria de llogar una casa a Vitòria amb la seva parella. L’exduc de Palma i Ainhoa Armentia voldrien fer un pas endavant en la seva relació, per la qual cosa haurien signat un contracte amb un pis als afores de Vitòria per deixar de viure amb les seves respectives famílies.