Sofia, testimoni de la insinuació picant d’una amant de Joan Carles

Joan Carles de Borbó ha tingut moltes amants, però darrerament només es parla de Queca Campillo. La fotògrafa ha estat l’encarregada de treure a la llum la seva aventura molts anys després en les seves memòries, uns àudios que han emès per primera vegada en el documental que han fet sobre el rei emèrit espanyol a HBO.

Ara qui dona més informació sobre ella és Jorge Javier Vázquez, que sorprenentment la va conèixer i va tenir relació durant molts anys. El presentador de Sálvame explica que van coincidir en una festa, moment en què es va apropar a ell per col·locar-li bé el nus de la corbata: “Recordo que em va tractar amb tendresa. No sé per què vam començar a tenir relació, però el cas és que em va recomanar que m’apuntés al seu gimnàs i la vaig estar veient durant molts anys gairebé cada dia”, explica a Lecturas.

La part més interessant del seu testimoni arribava després, quan destaca la llegenda que va envoltar Joan Carles i Queca durant molt de temps: “Es deia que Sofia de Grècia l’odiava pel que va passar una vegada en què van coincidir en un acte, quan Queca va seure tot just davant d’ells en un dia que duia faldilla curta. La fotògrafa va obrir les cames i li va regalar al rei unes vistes del seu entrecuix sense calces. Li va fer un Sharon Stone a Instinto Básico. La reina se’n va adonar i des d’aquell dia la va odiar. En el documental, però, la fotògrafa diu que Sofia sempre es queixava de tot”.

Queca Campillo, una altra de les amants de Joan Carles | Twitter

Joan Carles hauria aconseguit el telèfon de Queca, amb qui va tenir una aventura diversos anys

També és ella qui revela que es van conèixer en un acte presidit per l’emèrit, que no treia l’ull de sobre de Queca. Poc després rebria una trucada a casa en què li deien que Joan Carles volia contactar amb ella, una petició que va acceptar sense imaginar-se que allà començarien una aventura que duraria diversos anys. Una altra dona famosa que hauria caigut en els encants de Joan Carles de Borbó, que continua afegint noms entre les seves conquestes.