L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha elevat a cinc els contagis confirmats pel brot de hantavirus detectat en el creuer de luxe MV Hondius. El balanç de l’OMS inclou les tres persones mortes fins ara. D’altra banda, tres ciutadans més són sospitosos de tenir la malaltia. En una roda de premsa celebrada aquest dijous a la tarda, l’organització ha admès que “és possible” que sorgeixin més casos perquè el període d’incubació del virus pot allargar-se fins a sis setmanes, però ha reiterat que el risc per a la població es manté “baix”. “Fins ara, s’han reportat vuit casos, incloses tres defuncions. Cinc dels vuit casos han estat confirmats com a hantavirus, i els altres tres són sospitosos”, ha assenyalat en roda de premsa el director general de l’OMS, Tedros Adhanom.
Les xifres que ha donat l’OMS ha tingut lloc poques hores després que el president de les Illes Canàries, Fernando Clavijo, confirmés que el el vaixell afectat fondejarà però no atracarà al Port de Granadilla, al sud de Tenerife, com estava previst inicialment. Per al màxim responsable polític de les illes, aquest fet és important perquè “els vectors de possible contagi i de risc disminueixen”.
El risc per a la salut pública és “baix”
L’OMS ha qualificat el brot del hantavirus com un incident “greu”, però ha negat que s’estigui davant l’inici d’una epidèmia o pandèmia. Per a Adhanom, el risc per a la salut pública és “baix”. “Això no és ni covid ni grip. És molt diferent perquè és un virus que coneixem”, ha remacat l’epidemiòloga de l’OMS Maria Van Kerkhove.
Des del màxim organisme de salut del món, s’ha recomanat l’ús de mascaretes si s’ha de mantenir contacte amb persones infectades. Això, per exemple, és el que està fent el personal del creuer que atén els viatgers. Van Kerkhove ha subratllat que la transmissió a través del contacte físic proper “és possible”.
Cinc catalans
El creuer havia sortit del port argentí d’Ushuaia i es dirigia a Cap Verd, però la seva destinació final eren les Illes Canàries, cap a on navega ara, amb 14 espanyols a bord, dels quals cinc són catalans. La ministra de Sanitat, Mónica García, confia que els ciutadans de l’Estat que viatgen al vaixell faran quarantena voluntària a l’hospital militar Gómez Ulla de Madrid, però si no és així, disposen de les “eines legals” per preservar la salut pública.
Quant als pacients hospitalitzats, l’OMS ha explicat que la persona ingressada a Sud-àfrica “està millor” i que els dos passatgers hospitalitzats als Països Baixos estan “estables”. Una d’aquestes persones malaltes és una hostessa d’un vol de KLM que va tenir contacte amb la creurista neerlandesa, de 69 anys, que va agafar un vol entre Johannesburg i Amsterdam i va acabar morint.
Tot i que encara no s’ha confirmat, l’origen del brot es podria situar a Llatinoamèrica. “Abans d’embarcar, els dos primers casos van viatjar per Argentina, Xile i l’Uruguai en un viatge d’observació en zones on habitava el rosegador portador del virus”, han desvelat des de l’OMS.