Els catalans al creuer amb hantavirus s’aïllaran en un hospital militar de Madrid

Els ciutadans catalans que anaven al creuer amb hantavirus no podran passar el temps d’aïllament a casa seva. La ministra de Sanitat, Mónica García, ha confirmat que els cinc catalans a bord del vaixell hauran de quedar-se en quarantena a l’hospital militar central Gómez Ulla de Madrid, de manera que de moment no podran tornar a casa encara que no tinguin símptomes. Inicialment, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, havia previst que fessin aïllament domiciliari un cop poguessin sortir del creuer i se’ls fes una revisió mèdica, però al final s’ha optat per passar-lo en aquestes instal·lacions militars.
En una atenció als periodistes aquest dimecres al matí recollida per l’ACN, Fernández ha explicat que els cinc catalans a bord del creuer MV Hondius es troben bé, si bé lògicament estan “amoïnats” per la situació que viuen a causa del brot d’hantavirus al vaixell, amb vuit pacients infectats segons les darreres dades facilitades per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). En aquest sentit, el secretari de Salut Pública ha assenyalat que des de Catalunya estan amatents per rebre els cinc passatgers, si bé encara hi ha molts passos que s’han de decidir, i ha fet una crida a “mantenir la calma” tot i la preocupació, així com evitar l’alarmisme. També ha reclacat que l’actuació estarà planificada i protocol·litzada.
Més detalls sobre el virus
Pel que fa al virus, Fernández “conegut” i amb “poca capacitat infectiva” d’acord amb l’evidència científica disponible. L’hantavirus té una elevada mortalitat i això “li resta eficiència” infectiva. “És un virus que encara no ha evolucionat, i esperem que no ho faci. Un virus que aniquila l’hoste no ho fa ‘del tot bé’, podríem dir, perquè el que vol un virus és reproduir-se a expenses de l’animal que contagia, sigui una persona o un rosegador, per poder-se estendre als altres. Si destrueix l’hoste, des d’un punt de vista biològic, és ineficient. L’hantavirus, pel que sabem, és d’aquestes característiques”, ha precisat.