El món és amb l’ai el cor després que un brot d’hantavirus s’hagi detectat en un creuer de luxe, on ja s’han produït tres morts. Un creuer de luxe que acabarà a un port de les Canàries, tal com ha acordat el govern espanyol amb l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i la Unió Europea (UE). En declaracions recollides per l’ACN el govern espanyol destaca que l’organisme internacional i l’europeu han demanat que l’Estat espanyol acolli el vaixell “en compliment del Dret Internacional i l’esperit humanitari”. Segons han detallat fonts del Ministeri a Europa Press el port on acabarà aturant-se el vaixell “encara no s’ha definit” i assenyalen que “Espanya té una obligació moral i legal d’auxiliar a aquestes persones, entre les quals es troben a més diversos ciutadans espanyols”.
Treballant per rebre el vaixell
El govern espanyol ja ha iniciat tots els treballs previs per poder acollir el vaixell amb tota seguretat. Des de l’executiu socialista assenyalen que el protocol de trasllat es farà públic quan l’OMS i el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties (ECDC) l’hagin definit. Un ECDC que segons el ministeri espanyol està fent un examen “exhaustiu” del vaixell per determinar quines persones han de ser evacuades d’urgència a Cap Verd per la malaltia. L’executiu espanyol assenyala que la resta de persones que no siguin evacuades d’urgència cap a Cap Verd “seguiran rumb a les Canàries en tres o quatre dies”.
Quan arribin a les Canàries els especialistes mèdics els examinaran, atendran i els repatriaran als “països corresponents” a través d’aquest protocol que s’està elaborant entre l’OMS i el ECDC i que gaudirà de “totes les garanties de seguretat necessàries” amb espais i transports “especials” habilitats per aquest cas i s’evitarà qualsevol contacte o interacció amb la població local.