Una dona catalana, que va compartir l’avio amb l’holandesa contagiada pel brot de hantavirus que va acabar morint, ingressa aquest dissabte a l’Hospital Clínic per fer-hi la quarantena. La persona està assimptomàtica i ha de fer quarantena per precacució, segons va informar divendres el departament de Salut de la Generalitat.
La ciutadana catalana no havia estat localitzada inicialment entre els possibles contactes amb la dona holandesa per un canvi de seient en l’avió de KLM que havia de volar entre Johannesburg i Amsterdam. L’holandesa era l’esposa de la primera víctima mortal pel brot de hantavirus detectat en el creuer de luxe MV Hondius. Era un home que va morir l’11 d’abril quan encara no s’havia detectat el brot.
Entre tres i sis setmanes al Clínic
El director assistencial de l’Hospital Clínic, Antoni Castells, ha dit que a la dona se li farà una PCR, el resultat de la qual es coneixerà diumenge. Es triga unes 24 hores. Aquesta persona estarà en una habitació individual per quedar en “observació i aïllament” entre tres i sis setmanes. Castells ha volgut deixa clar que la dona té condició de “contacte” i no de “pacient”. Estarà controlada en tot moment per professionals especialitzats.
L’holandesa va pujar a l’avió, però no va arribar a volar
L’holandesa va ser autoritzada a volar des de Johannesburg als Països Baixos, tot i estar malalta, però finalment es va quedar a Sud-àfrica perquè ja es trobava molt malament. Pocs dies després, va acabar morint a Johannesburg.
La dona catalana ha estat identificada pel Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES). Segons la investigació epidemiològica, la dona no s’havia identificat inicialment per un canvi de seient a l’avió. Aquesta circumstància va dificultar-ne la localització en la primera reconstrucció de contactes. D’acord amb el protocol aprovat aquest divendres, es considera que la dona compleix els criteris de contacte, motiu pel qual s’han activat les mesures de seguiment i vigilància previstes.
Identificada per les autoritats catalanes
Atès que el cas l’han identificat les autoritats catalanes, i per evitar la interacció amb més persones, s’ha acordat que la dona no sigui traslladada a l’hospital militar de Madrid, on faran la quarantena els catorze espanyols -entre els quals hi ha cinc catalans– que viatgen al creuer, i farà la quarantena a l’Hospital Clínic.
El Hondius arribarà diumenge al matí al port de la Granadilla, al sud de Tenerife, on s’han activat tots els protocols de seguretat. El vaixell no atracarà al port, sinó que només hi fondejarà. Al creuer hi viatgen 110 persones.
Sis contagis confirmats
Aquest dissabte al matí, l’OMS (Organització Mundial de la Salut) ha confirmat que ja són sis els contagis confirmats al món, entre els quals hi figuren les tres persones mortes fins Ara. Altres dos ciutadans són sospitosos de tenir el hantavirus.
D’altra banda, les autoritats sanitàries també controlen una dona sud-africana que va estar en contacte amb una infectada pel hantavirus en un avió i que va passar una setmana a Barcelona. La dona ja està a Sud-àfrica assimptomàtica. Va estar allotjada en un hotel de la capital catalana,i no va mantenir contactes estrets amb ningú, per la qual cosa, esconsidera que el risc per a la població de la capital catalana és “molt baix”.