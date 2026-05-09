Una jutgessa ha ratificat el confinament obligatori dels 14 ciutadans espanyols, entre els quals n’hi ha cinc de catalans, un cop desembarquin al port de la Granadilla, al sud de Tenerife, on el creuer de luxe MV Hondius ha d’arribar a primera hora de diumenge. El govern espanyol ha decidit que el confinament es farà a l’hospital militar central Gómez Ulla de Madrid.
Segons la magistrada, la mesura és “adequada, necessària i idònia” per controlar la malaltia i prevenir-ne l’expansió i el contagi.
Mesura proporcionada
A més, la resolució judicial posa l’èmfasi en el fet que el confinament hospitalari dels passatgers és una mesura “proporcionada” al risc “greu, imminent i extraordinari” que suposaria la propagació per contagi, especialment quan el temps d’aïllament fixat no pot considerar-se “excessiu”. I afegeix que la situació de “risc greu per a la salut” generada pel hantavirus “resulta evident que ha de prevaldre l’interès general per sobre de l’individual”.
La jutgessa que signa la interlocutòria és la magistrada en funcions de guàrdia de la secció d’instrucció del Tribunal d’Instància de Madrid. La resolució respon a una petició presentada per l’advocat de l’Estat en què es demanava l’autorització i ratificació judicial de les mesures adoptades pel govern espanyol.
Una dona catalana, en quarantena al Clínic
D’altra banda, una dona que va estar amb contacte amb la ciutadana holandesa que va morir, la segona víctima mortal despré del seu marit, estarà en quarantena a l’Hospital Clínic de Barcelona entre tres i sis setmanes. La dona catalana va estar amb contacte amb la ciutadana holandesa en el vol de KLM entre Johannesburg i Amsterdam, del qual finalment es va baixar a la persona que va acabar morint perquè ja es trobava molt malament.
Aquest dissabte se li farà una PCR, els resultats de la qual se sabran diumenge. Aquesta persona estarà en una habitació individual per quedar en “observació i aïllament”. El director assistencial del Clínic, Antoni Castells, ha volgut deixar clar que la dona té condició de “contacte” i no de “pacient”.
Fins a aquest dissabte, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha confirmat sis casos positius en tot el món, dels quals tres són les persones mortes. Altres dos ciutadans són sospitosos de tenir el virus.