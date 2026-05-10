El creuer de luxe, MV Hondius, en el qual s’ha detectat un brot d’hantavirus que ja ha deixat tres persones mortes, ha arribat la matinada de diumenge al port de la Granadilla, al sud de Tenerife. A primera hora del matí, ha començat l’operatiu per desembarcar els 150 passatgers del vaixell, entre els quals hi ha 14 espanyols, dels quals cinc són catalans. Segons ha informat la ministra de Sanitat del govern espanyol, Mónica García, la repatriació dels darrers ciutadans estrangers, els australians i asiàtics, s’allargarà fins dilluns a la tarda.
Els primers a desembarcar seran els ciutadans espanyols, que seran traslladats directament a l’hospital militar Gómez Ulla, a Madrid, on hauran de passar la quarantena. Aquest dissabte, El Món havia informat que una jutgessa havia ratificat que el confinament decretat per l’executiu de Pedro Sánchez era obligatori.
En llanxes fins al port
Posteriorment, desembarcarà la resta de passatgers i part dels membres de la tripulació, que sortiran per grups en funció de la nacionalitat. A cada passatger se li farà una primera enquesta epidemiològica i una avaluació mèdica al creuer abans de traslladar-los amb llanxes fins a terra. El desembarcament es durà a terme mitjançant l’embarcació Zòdiac del mateix creuer o llanxes del port, amb un màxim de cinc passatgers per embarcació o 10 passatgers per llanxa, d’acord amb els protocols sanitaris definits, informa l’Agència Catalana de Notícies (ACN).
Una part de la tripulació es quedarà al vaixell per portar el MV Hondius fins al port de Rotterdam, on té la base. Es preveu que el creuer trigui uns cinc dies per arribar fins als Països Baixos.
Els passatgers continuen asimptomàtics
En una compareixença davant la premsa que cobreix l’arribada del MV Hondius a Tenerife, la ministra de Sanitat ha garantit que tots els passatgers continuen asimptomàtics.
Fins dissabte, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) havia informat de sis casos positius per hantavirus, tres dels quals són les persones mortes, i d’altres dos que són sospitosos.
Una catalana ha ingressat al Clínic sense símptomes
Dissabte, una dona catalana que va estar en contacte una estona amb la segona víctima mortal en un avió de KLM, que volava entre Johannesburg i Amsterdam, va ingressar asimptomàtica a l’Hospital Clínic de Barcelona on farà la quarantena. Només arribar al centre hospitalari, se li va fer una PCR, els resultats de la qual es coneixeran al llarg de diumenge.
A Alacant, una altra dona que va estar en el mateix vol de KLM va ingressar en un hospital amb símptomes compatibles amb l’hantavirus, però la primera PCR que se li ha fet ha donat negativa.