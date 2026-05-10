Un dels cinc ciutadans francesos evacuats aquest diumenge del creuer de luxe MV Hondius ha presentat símptomes compatibles amb l’hantavirus mentre era traslladat en un vol a París. Ho ha explicat el primer ministre de França, Sébastien Lecornu, en una piulada a la xarxa X. Està pendent que se li faci una PCR per confirmar que es tracta d’hantavirus.
Cinq de nos compatriotes présents sur le MV Hondius, foyer d’infection à Hantavirus, ont été rapatriés sur le territoire national. L’un d’entre eux a présenté des symptômes dans l’avion de rapatriement.— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) May 10, 2026
Aussi, ces cinq passagers ont tout de suite été placés en isolement strict…
Lecornu ha dit que els cinc passatgers han estat posats en “aïllament estricte fins a nou avís” i estan sent atesos mèdicament. També ha subratllat que se’ls faran proves mèdiques per conèixer el seu estat de salut. Finalment, el primer ministre ha avançat que aquesta nit emetrà un decret que permeti posar en marxa les mesures d’aïllament necessàries per als casos considerats contactes.
Tal com ha informat El Món a primera hora del matí, s’ha començat a fer el desembarcament dels 150 viatgers que havien arribat amb el creuer fins a Tenerife. De moment, que s’hagi fet públic, cap més altra persona ha manifestat símptomes compatibles amb la malaltia.
76 persones desembarcades
En el moment de la publicació d’aquest article, havien desembarcat 76 persones, de les quals 14 viatgers han volat a Madrid, 5 a França, 4 al Canadà, 26 a Països Baixos, 22 al Regne Unit, 2 a Irlanda i 3 a Turquia.
Els cinc catalans han arribat a l’hospital militar on faran la quarantena
Els primers a desembarcar han estat els cinc catalans, juntament amb la resta del grup de 14 ciutadans de l’Estat espanyol. A primera hora de la tarda, totes aquestes persones ja havien arribat a l’hospital militar Gómez Ulla, a Madrid, on hauran de fer la quarantena. Només arribar estava previst que se’ls practiquessin proves PCR, que es repetiran dintre d’una setmana.
Fins dissabte, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) havia informat de sis casos positius d’hantavirus, tres dels quals són les persones mortes, i d’altres dos que són sospitosos.
Una catalana ha ingressat al Clínic sense símptomes
Dissabte, una dona catalana que va estar en contacte una estona amb la segona víctima mortal en un avió de KLM, que volava entre Johannesburg i Amsterdam, va ingressar asimptomàtica a l’Hospital Clínic de Barcelona, on farà la quarantena. Només arribar al centre hospitalari se li va fer una PCR, els resultats de la qual es coneixeran al llarg de diumenge.