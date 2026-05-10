Uno de los cinco ciudadanos franceses evacuados este domingo del crucero de lujo MV Hondius ha presentado síntomas compatibles con el hantavirus mientras era trasladado en un vuelo a París. Lo ha explicado el primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, en un tuit en la red X. Está pendiente de realizarse una PCR para confirmar que se trata de hantavirus.

Cinq de nos compatriotes présents sur le MV Hondius, foyer d’infection à Hantavirus, ont été rapatriés sur le territoire national. L’un d’entre eux a présenté des symptômes dans l’avion de rapatriement.



Aussi, ces cinq passagers ont tout de suite été placés en isolement strict… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) May 10, 2026

Lecornu ha dicho que los cinco pasajeros han sido puestos en «aislamiento estricto hasta nuevo aviso» y están siendo atendidos médicamente. También ha subrayado que se les realizarán pruebas médicas para conocer su estado de salud. Finalmente, el primer ministro ha anunciado que esta noche emitirá un decreto que permita poner en marcha las medidas de aislamiento necesarias para los casos considerados contactos.

Tal como ha informado El Món a primera hora de la mañana, se ha comenzado a realizar el desembarco de los 150 viajeros que habían llegado con el crucero hasta Tenerife. De momento, que se haya hecho público, ninguna otra persona ha manifestado síntomas compatibles con la enfermedad.

76 personas desembarcadas

En el momento de la publicación de este artículo, habían desembarcado 76 personas, de las cuales 14 viajeros han volado a Madrid, 5 a Francia, 4 a Canadá, 26 a Países Bajos, 22 al Reino Unido, 2 a Irlanda y 3 a Turquía.

El avión que ha transportado a los cinco catalanes y el resto de ciudadanos del Estado hasta Madrid / Cedida a la ACN por la Moncloa

Los cinco catalanes han llegado al hospital militar donde harán la cuarentena

Los primeros en desembarcar han sido los cinco catalanes, junto con el resto del grupo de 14 ciudadanos del Estado español. A primeras horas de la tarde, todas estas personas ya habían llegado al hospital militar Gómez Ulla, en Madrid, donde deberán realizar la cuarentena. Nada más llegar estaba previsto que se les realizaran pruebas PCR, que se repetirán dentro de una semana.

Hasta el sábado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) había informado de seis casos positivos de hantavirus, tres de los cuales son las personas fallecidas, y otros dos que son sospechosos.

Una catalana ha ingresado en el Clínic sin síntomas

El sábado, una mujer catalana que estuvo en contacto un rato con la segunda víctima mortal en un avión de KLM, que volaba entre Johannesburgo y Ámsterdam, ingresó asintomática en el Hospital Clínic de Barcelona, donde hará la cuarentena. Nada más llegar al centro hospitalario se le realizó una PCR, cuyos resultados se conocerán a lo largo del domingo.